Evde naneli ve sodalı ayran nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tam ölçülü tarifler

Ayran yapımında, doğal nitelikli, yağlı yoğurt tercih edilirken, bir ölçü yoğurda, en fazla bir buçuk ölçü su katımı, 'ideal oran' olarak kabul ediliyor. Ayranın hazırlanması aşamasında veya hazırlandıktan sonra içerisine köpürtücü aparatın sokularak birkaç dakika çalıştırılması ayranın son derece köpüklü olmasını sağlar. Eğer ayranı köpürtmek için bir kavanoz veya köpürtme aparatı yoksa ayranı köpürtmek için ilkel ama etkili bir yöntem daha kullanılabilir.

KARACİĞERİ KORUR KALSİYUM YÜKLER

SÜT ürünleri genelde kalsiyum açısından çok zengindir. Kalsiyum ise özellikle kemik ve iskelet sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Düzenli olarak ayran tüketimi, kemik sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Ayranın içerdiği kalsiyum aynı zamanda hücrelerin sağlığının korunmasına ve kas sağlığına önemli katkılar sağlar.

VİTAMİN DEPOSU

Ayranın içerdiği yüksek değerdeki B kompleksi vitaminleri başta olmak üzere D vitamini özellikle anemi hastalığına yakalanma riskini azaltabilir. Bunun dışında demir içermesi de ayrıca sağlığımıza katkısı açısından artı bir fayda sağlar.

RİBOFLAVİN İÇERİR

Ayran hormonların salgılanması ve sindirime yardımcı olan gıdaların enerjiye dönüşmesine yarayan riboflavin açısından zengindir. Ayrıca antioksidan özelliğinden dolayı karaciğer sağlığına katkıda bulunur.

KAN BASINCINI AZALTIR

Bu konuyla ilgili olarak dünyanın farklı ülkelerinde yapılan birçok araştırma ayran tüketimin kolesterolün sağlıklı bir seviyede kalmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Kan basıncının düşmesini sağladığı da ispatlamıştır.

KOLESTEROLE İYİ GELİR

Ayran kolesterol seviyesinin sağlıklı seviyede tutulmasına yardımcı olur. Ayran kolesterol seviyesinin düzenlenmesine hayati katkı sağlayan bileşenler açısından çok zengindir.

CİLDE FAYDA SAĞLAR

Ayran, gastrit sorunlarının giderilmesine ciddi anlamda fayda sağlayabilir. Özellikle bağırsaklardaki faydalı bakterileri sayısının artmasına yardımcı olabilir. Yalnız ayranın aşırı tüketimi tam tersi bir gelişmeye neden olabilir. Öte yandan düzenli ayran içmek sadece başta sindirim sistemi olmak üzere iç organların sağlığını korumakla kalmaz aynı zamanda cilt sağlığının korunmasına da yardımcı olur.

PÜF NOKTASI

Hazır ayranların tadını seviyorsanız ayranınıza muhakkak süt eklemelisiniz. Ayranın içerisine süt katıldığını öğrenince şaşırabilir, hatta belki de tereddütle yaklaşabilirsiniz. Ancak hazır ayranları, normal ayranlardan ayıran özellik içerisinde süt olmasıdır. Süt ayrana hazır ayranlardaki aroma ve tadı veriyor. Ayrana soda katılmasının sebebi ise çok daha köpüklü olmasıdır. Soda gerçekten ayrana hem ferah bir tat veriyor, hem de bol köpüklü olmasını sağlıyor. Ancak ayranı köpürtmenin bir diğer püf noktası ise blender kullanmaktır. Blender da ayranınızı oldukça köpürtecektir. Süt ve sodayı kullanırken aşırı kaçmamaya özen gösterin. Gereğinden fazla süt ve maden suyu ayranınızın tadını değiştirecektir.



NANELİ AYRAN

Yoğurdu pütürleri dağılıncaya kadar blenderdan geçiriyoruz. Taze naneyi iyice yıkıyoruz ve yoğurda ekleyip küçük parçalara ayrılıncaya kadar yine blenderdan geçiriyoruz. Sonra suyu ve tuzu ekleyip tuz tamamen eriyinceye ve ayran köpürünceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ayranı buz ve nane yaprakları ile servis edebilirsiniz.



MALZEMELER

2 çorba kasesi yoğurt

1 çorba kasesi soğuk su

3-4 sap taze nane

Tuz

Yoğurdu pütürleri dağılıncaya kadar blenderdan geçiriyoruz. Taze naneyi iyice yıkıyoruz ve yoğurda ekleyip küçük parçalara ayrılıncaya kadar yine blenderdan geçiriyoruz. Sonra suyu ve tuzu ekleyip tuz tamamen eriyinceye ve ayran köpürünceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ayranı buz ve nane yaprakları ile servis edebilirsiniz.



EV YAPIMI AYRAN

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı maden suyu

1 bardak soğuk su

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: İlk olarak uygun bir kap içerisine yoğurdumuzu alalım. Eğer varsa ev yoğurdu yoksa hazır yoğurt kullanabilirsiniz. Ardından üzerine su hariç diğer malzemelerimizi ekleyelim. Blender ile homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Suyu ekleyerek blender ile karıştırmaya devam edelim. Eğer ayranınızın daha koyu ve akışkan olmasını istiyorsanız soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz üzerine bir tutam kuru nane serpebilirsiniz ya da taze nane eşliğinde servis edebilirsiniz. Ben bu ölçülerle 4 bardak ayran elde ettim. Siz oranları kişi sayınıza göre artırarak ayarlayabilirsiniz.