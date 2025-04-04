Her lokması şifa! Vücuttaki iltihabı söküp atan 3 tarif: Yiyen hasta olmuyor...

Beslenme uzmanı Angela Dowden da tam olarak bu yaklaşımdan yola çıkarak hazırladığı "The Anti-Inflammatory Recipe Book" adlı tarif kitabında, iltihap karşıtı özellikleriyle öne çıkan 100 sağlıklı tarife yer veriyor. Dowden'ın kitabından öne çıkan üç özel tarifi sizler için derledik.

Hazırlık: Tüm malzemeleri büyük bir kasede karıştırın. Servis kaplarına alın, limon suyunu gezdirin ve filizlerle süsleyerek servis edin.

Malzemeler (4 kişilik): – ¼ karpuz (yaklaşık 800g), iri doğranmış – Birer küçük demet maydanoz, nane veya kişniş, ince kıyılmış – 200g az yağlı beyaz peynir, küp kesilmiş – 16 adet çekirdeksiz zeytin – 1 yemek kaşığı kırmızı jalapeño biberi (turşu), ince doğranmış – 1 limonun suyu Servis için: Limon dilimleri ve grissini çubukları (isteğe bağlı)

Yaz aylarında hafif ve serinletici bir lezzet arayanlar için bu salata birebir. Karpuzun tatlılığı, beyaz peynirin tuzlu lezzeti ve taze otların aromasıyla dengeleniyor.

2. Besleyici ve Doyurucu: Ispanaklı Balık Güveci

Omega-3 açısından zengin bu fırın yemeği, hem besleyici hem de oldukça lezzetli. Balık, ıspanak ve patates püresiyle birleşerek tam bir konfor yemeği sunuyor.

Malzemeler (4 kişilik):

– 650g karışık balık filetosu (somon, mezgit, tütsülenmiş mezgit), kuşbaşı

– 175g bebek ıspanak

– 1 soğan, doğranmış

– 600ml yarım yağlı süt

– 25g pirinç unu

– 1 yemek kaşığı tane hardal

– Zeytinyağı, tereyağı, muskat rendesi, tuz-karabiber

Püre için: 1kg patates, 100ml krema, tereyağı

Hazırlık: Patatesleri haşlayıp püre yapın. Soğan ve ıspanağı zeytinyağında soteleyin. Ayrı bir sos tenceresinde un, süt ve baharatlarla beşamel kıvamında bir sos hazırlayın. Balık ve karidesleri fırın kabına yerleştirip sosla kaplayın, üzerine püreyi yayın. 200°C fırında 30-35 dakika pişirin.