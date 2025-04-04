Her lokması şifa! Vücuttaki iltihabı söküp atan 3 tarif: Yiyen hasta olmuyor...

Beslenme uzmanı Angela Dowden da tam olarak bu yaklaşımdan yola çıkarak hazırladığı "The Anti-Inflammatory Recipe Book" adlı tarif kitabında, iltihap karşıtı özellikleriyle öne çıkan 100 sağlıklı tarife yer veriyor. Dowden'ın kitabından öne çıkan üç özel tarifi sizler için derledik.
1. Ferahlatıcı Yaz Klasiği: Karpuzlu, Beyaz Peynirli ve Otlu Salata
Yaz aylarında hafif ve serinletici bir lezzet arayanlar için bu salata birebir. Karpuzun tatlılığı, beyaz peynirin tuzlu lezzeti ve taze otların aromasıyla dengeleniyor.
Malzemeler (4 kişilik):
– ¼ karpuz (yaklaşık 800g), iri doğranmış
– Birer küçük demet maydanoz, nane veya kişniş, ince kıyılmış
– 200g az yağlı beyaz peynir, küp kesilmiş
– 16 adet çekirdeksiz zeytin
– 1 yemek kaşığı kırmızı jalapeño biberi (turşu), ince doğranmış
– 1 limonun suyu
Servis için: Limon dilimleri ve grissini çubukları (isteğe bağlı)
Hazırlık: Tüm malzemeleri büyük bir kasede karıştırın. Servis kaplarına alın, limon suyunu gezdirin ve filizlerle süsleyerek servis edin.
2. Besleyici ve Doyurucu: Ispanaklı Balık Güveci
Omega-3 açısından zengin bu fırın yemeği, hem besleyici hem de oldukça lezzetli. Balık, ıspanak ve patates püresiyle birleşerek tam bir konfor yemeği sunuyor.
Malzemeler (4 kişilik):
– 650g karışık balık filetosu (somon, mezgit, tütsülenmiş mezgit), kuşbaşı
– 175g bebek ıspanak
– 1 soğan, doğranmış
– 600ml yarım yağlı süt
– 25g pirinç unu
– 1 yemek kaşığı tane hardal
– Zeytinyağı, tereyağı, muskat rendesi, tuz-karabiber
Püre için: 1kg patates, 100ml krema, tereyağı
Hazırlık: Patatesleri haşlayıp püre yapın. Soğan ve ıspanağı zeytinyağında soteleyin. Ayrı bir sos tenceresinde un, süt ve baharatlarla beşamel kıvamında bir sos hazırlayın. Balık ve karidesleri fırın kabına yerleştirip sosla kaplayın, üzerine püreyi yayın. 200°C fırında 30-35 dakika pişirin.
3. Tatlı Krizlerine Sağlıklı Bir Yanıt: Zencefilli ve Bitter Çikolatalı Kurabiye
İçeriğinde rafine şeker bulunmayan, zencefilin ferahlatıcı etkisiyle tatlandırılmış bu kurabiyeler, sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.
Malzemeler (15 adet):
– 6 yemek kaşığı seyreltilmiş pekmez
– 50g vegan tereyağı
– 115g yulaf
– 75g tam buğday unu
– 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
– 50g zencefil konservesi, ince doğranmış
– 50g %70 kakao bitter çikolata, iri kıyılmış
Hazırlık: Pekmez ve tereyağını eritip soğutun. Kuru malzemeleri karıştırın, sıvı karışımı ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kaşıkla yerleştirin ve 180°C fırında 8-10 dakika pişirin.
Angela Dowden'ın kitabı, sağlıklı yaşamı benimsemek isteyenler için mutfakta ilham verici bir kaynak niteliğinde. Doğal beslenmeyle sağlığınıza lezzet katmak isterseniz, bu tarifleri mutlaka denemelisiniz.