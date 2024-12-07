İçlı köftenın tatlı versıyonu: Beyaz köpükle büyüleyen kerebiç

Ülkemizdeki yöresel tatlılardan biridir Kerebiç. Görüntüsü itibarıyla içli köftenin tatlı haline benzemektedir. Peki, kerebiç nasıl yapılır? Kerebiç; Mersin yöresine ait, bayramlarda çokça tüketilen bir tatlı. Kerebiç, beyaz bir kaymağın içinde yatan, içi fıstık ya da cevizle dolu, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. Beyaz kaymak olmaksızın da tüketilebilir. Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir. Bu arada kerebiç, Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret sayılmıştır.

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:46 PAYLAŞ ABONE OL

Tatlı ve çeşitlerine Türk mutfak ve kültüründe verilen değer paha biçilemez. Bu tatlılar her açıdan oldukça ayrı bir yere sahiptir. Ancak bazı tatlılar diğerlerine nispeten çok daha özeldir ve daha ön plana çıkmaktadır. İşte bu tatlıların arasında yer alan kerebiç tatlısı, Türk mutfağının en değerli tatlılarından biri olma özelliğine sahiptir. Her geçen gün daha çok tercih edilmeye başlayan ve kültürün önemli bir parçası olan kerebiç tatlısının tarihi, Hatay ve Mersin bölgelerinin mutfağına dayanıyor. Bu şehirler ile özdeşleştirilen bir tatlı olan kerebiç; ceviz, irmik, yumurta, sıvı yağ, kabartma tozu ve bunun gibi malzemeler kullanılarak ve büyük emek sarf edilerek hazırlanmaktadır.

Servis edilme esnasında ise farklı damak zevklerine göre değişen sunum şekilleri bulunmaktadır ve servis edilme şekli açısından da bölgeden bölgeye görülen değişiklikler söz konusudur. Öte yandan kerebiç tatlısı, fıstıklı ve cevizli olmak üzere de iki ayrı şekilde üretilebilmektedir. Aynı zamanda irmikli kurabiye adı ile de bilinen kerebiç tatlısı, özellikle hem Türk hem de Arap mutfağında yaygınlaşmış, günümüzde de sık sık tüketilmektedir.