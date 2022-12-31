İdil Çimrin’den lezzetleri değiştirecek ipucu: 2023’te sofralarda neler değişecek?





2023 YILINDA NELER TREND OLACAK?

GEÇEN sene olduğu gibi bu sene de sıfır atık en önemli başlıklardan birisi. Ancak bu sene işin içerisine dünyanın sürdürülebilirliği uğraşının yanında ekonomik krizin getirdiği zaruriyetler de giriyor. Sebebi her ne olursa olsun gıda ürün fiyatlarının geçen seneye nazaran aşırı artışı, bireylerdeki yemekleri dönüştürme fikrini perçinliyor. Olabildiğince az atık çıkartmak ve ertesi günü de düşünerek hareket etmek artık hayatımızın bir rutini haline geldi. Mutfaklarımıza giren hava fritözleri ya da diğer adıyla airfryerlar artık pek çok kişi için vazgeçilmez mutfak ekipmanları arasında yer alıyor. Her ne kadar zaman zaman canımız fast food çektiğinde bol yağlı patates kızartmalarına hayır diyemiyorsak da genel beslenme düzenimizden teknik adı deep fry olan kızartma işlemini çıkaralı epey oldu.

Hava fritözleri özellikle işten eve yorgun gelip sağlıklı, pratik ve hızlı bir yemek deneyimi yaşamak isteyenler için ideal. Mini bir fırından çok daha hızlı bir şekilde, içerisindeki sıcak havayı ürünün etrafında döndürerek ideal kıvamda pişiren bu hava fritözlerinde bütün tavuktan musakkaya, balıktan patates kızartmasına, muffinden ekmeğe kadar pek çok ürünü hazırlamanız mümkün. Üstelik spor yapmanın da iyi anlamda moda olduğu günümüzde hem profesyonel hem de amatör sporcuların kalori dengelerini korumaları açısından da oldukça başarılı. Bunun en büyük sebebi hava fritözlerinde neredeyse hiç yağ kullanmadan çok iyi sonuçlar elde ediyor olmamız.