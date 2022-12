İdil Çimrin’den lezzetleri değiştirecek ipucu: 2023’te sofralarda neler değişecek?

Bildiğiniz üzere dünya trendleri gastronomi alanında da kendini gösteriyor ve her sene dünyada öne çıkan besinler bizim sofralarımızda da baskın olmaya başlıyor. Bu düşünce ile her yıl dünya gastronomisini incelerim, tıpkı moda renkler gibi lezzetlerde de moda akımı olduğu ve zaman içinde bunu benimsediğimizi görüyorum. Yarın yeni bir sene, yeni umutlar. Şimdiden hepinize iyi seneler diliyorum.

ETSİZ PAZARTESİ AKIMI

Bitki bazlı beslenme her geçen gün artıyor. Et tüketimini azaltıp daha fazla sebze tüketme eğilimi gördük. Bitki bazlı beslenmeye odaklanan makale ve beslenme planlarına olan ilgide geçtiğimiz yıl önemli bir artış oldu. Bu durum muhtemelen et ürünlerinin maliyeti ve bulunabilirliğinden ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme arzusu gibi farklı faktörlerden kaynaklanıyor. Marketlerde ve restoranlarda bulunan bitki bazlı seçeneklerin artmasıyla birlikte insanlar bu konuda her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip oldular. Yulaf sütü 2021'e hakim olmuş olsa da bu yıl da badem sütü ve hindistan cevizi sütünü bolca kullandık. Bitki bazlı sütlerde patlama oldu. Badem dışındaki kuruyemişlerden, tahıllardan, tohumlardan ve sebzelerden süt üretilmeye devam edildiğini de gördük. Pikan cevizi, kaju, macadamia ve Antep fıstığı dahil olmak üzere pek çok kuruyemişten bitki bazlı süt elde edildi. Bağışıklık, 2022'de de en çok önemsenen konulardan biri oldu ve daha çok sayıda bağışıklık destekleyici ürünler üretildi. C vitamini, D vitamini, çinko, probiyotikler, prebiyotiklerle güçlendirilmiş daha fazla yiyecek ve içecek gördük.