İdil Çimrin’den sofralarınızı şendirecek tarif: Sürprizlerle dolu pankekler

Pankek, yüzyıllardır pek çok kültürde en çok tercih edilen gıda olmuş. Pankek ile olan serüvenimiz 30 bin yıl öncesine dayanıyor. Alp Dağları'nda bulunan Buzadam Otzi'nin midesinde 5 bin 300 yıl önce yediği pankek kalıntılarına rastlandı. Acaba pankek 5 bin yıl öncesinin de favori kahvaltısı olabilir mi? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.