Kahvaltı için her seferinde mükemmel kıvamda yumurta pişirmek için aşçıların uyguladığı yöntem! Çocuklar buna bayılacak…

Yumurtaları birbirlerine tavada uzak kalacak şekilde kırın. Ardından sarılarına dokunmadan spatula yardımıyla yumurtanın beyazlarını toparlayarak pişirme işlemine devam edin. Yumurtanın üzerine tuz serpin ve kısık ateşte pişirin. Yumurta, istediğiniz kıvama geldiğinde ocağın altını kapatıp dilediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz.

Yumurta içerisinde; A, B5, B6, B9, B12, D, E ve K vitaminlerini bulundurur. Yüksek oranda kolin isimli bileşiği içerir bu sayede hücre zarının sağlığını güçlendirmeyi destekler. İçeriğinde yer alan kolin; beyinde yer alan sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlar, beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Kolin; konsantrasyon ve hafıza problemleri ile Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıkların gelişme riskinin azalmasına destek olur.

İçeriğinde antioksidan özelliği bulunan vitamin ve mineraller bulundurur. Bu sayede kanser ve enfeksiyonlara karşı mücadeleye yardımcı olur.

Yumurta yavaş sindirilen bir besindir bu nedenle kahvaltıda yumurta tüketmek; acıkma hissinin daha geç ortaya çıkmasını sağlar. Eğer diyette iseniz kahvaltıda yumurta yemek; porsiyon kontrolünün sağlanmasına destek olur. Yumurtanın oluşturduğu tokluk hissi, diyetin daha kolay bir şekilde sürdürülmesine yardım eder.