Kahvaltı için her seferinde mükemmel kıvamda yumurta pişirmek için aşçıların uyguladığı yöntem! Çocuklar buna bayılacak…

Yumurta yemek; algı kapasitesinin artmasını sağlar. Bu nedenle okul çağındaki çocuklar için kahvaltıda yumurta tüketmek, ayrı bir önem içerir. Ayrıca çocukların enfeksiyondan korunmasını sağlar.
Tam kıvamında lezzetli sahanda yumurta pişirebilmek için ilk olarak kullanacağınız tavanın yapışmaz bir tava olması gerekir. Bu sayede yumurtalar tavadan kolayca çıkabilecek kıvamda olabilir.
Daha sonra tavanın her yerini kaplayacak biçimde yağ tavanın üzerinde gezdirin ve aynı şekilde tavanın her tarafına yayın. Ardından ocağın altını orta ateşe ayarlayın ve yağ köpürüp cızırdayana kadar bekleyin.
Bu süreçte yağın çok kızışmamasına dikkat etmelisiniz, eğer yağ çok kızışırsa yumurtanın beyaz kısmının altı çıtır kıvamda olur ancak üstü pişmez.
Yumurtaları birbirlerine tavada uzak kalacak şekilde kırın. Ardından sarılarına dokunmadan spatula yardımıyla yumurtanın beyazlarını toparlayarak pişirme işlemine devam edin. Yumurtanın üzerine tuz serpin ve kısık ateşte pişirin. Yumurta, istediğiniz kıvama geldiğinde ocağın altını kapatıp dilediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz.
YUMURTANIN FAYDALARI
Yumurta içerisinde; A, B5, B6, B9, B12, D, E ve K vitaminlerini bulundurur. Yüksek oranda kolin isimli bileşiği içerir bu sayede hücre zarının sağlığını güçlendirmeyi destekler. İçeriğinde yer alan kolin; beyinde yer alan sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlar, beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Kolin; konsantrasyon ve hafıza problemleri ile Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıkların gelişme riskinin azalmasına destek olur.
İçeriğinde antioksidan özelliği bulunan vitamin ve mineraller bulundurur. Bu sayede kanser ve enfeksiyonlara karşı mücadeleye yardımcı olur.
Yumurta yavaş sindirilen bir besindir bu nedenle kahvaltıda yumurta tüketmek; acıkma hissinin daha geç ortaya çıkmasını sağlar. Eğer diyette iseniz kahvaltıda yumurta yemek; porsiyon kontrolünün sağlanmasına destek olur. Yumurtanın oluşturduğu tokluk hissi, diyetin daha kolay bir şekilde sürdürülmesine yardım eder.
Kahvaltıda yumurta tüketmek; gün içerisinde daha dengeli kan şekerine sahip olmaya yardımcı olur.
İyi kolesterol olan HDL kolesterolünün normal değer aralığına gelmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
Yapılan bir çalışmaya göre, günde yaklaşık olarak 1 adet yumurta yiyen kişilerin, yemeyenlere göre kalp hastalığına yakalanma riski yüzde 20 daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.
Düzenli bir biçimde yumurta tüketmek; D vitamini eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur ve bununla bağlantılı olarak kemik ve eklem sorunlarının önlenmesini destekler.
İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığa karşı iyi gelir.
Yumurta; Omega 3 yağ asitleri içerir bu sayede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destekler.