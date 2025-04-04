Kaliteli karbonhidratın kralı: Neden herkes yulaf ezmesi tüketiyor?

1 su bardağı süt4 yemek kaşığı yulaf ezmesi1 yemek kaşığı kakao1 yemek kaşığı keçiboynuzu özüÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:Muz, ceviz, çiğ badem, kuru meyveİlk olarak, küçük bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi eklenir. Süt, kakao ve keçiboynuzu özü yulaf ezmesinin üzerine eklendikten sonra ocağa alınır. Öncelikle orta ateşte, daha sonra kısık ateşte yulaflar yumuşayıncaya kadar pişirilir. İstenilen kıvama geldiğinde, hazırladığınız yulaf lapasını kaseye alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.1 küçük boy rendelenmiş havuç1/2 su bardağı yulaf ezmesi3 tam dövülmüş ceviz (opsiyonel)1/2 muz1 bardak laktozsuz süt1 tatlı kaşığı tarçınSütü küçük bir tencerede ısıtın, üstüne yulafı ekleyin, bir tahta kaşık yardımı ile kısık ateşte karıştırın. Rendelenmiş havucunuzu ve çatal yardımı ile ezilmiş muzunuzu tencerenizdeki yulaf lapanıza ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım sütü emene kadar karıştırmaya devam edin, daha sonra ocağı kapatın, bir kaba alıp üstüne tarçın ve cevizlerinizi ekleyin.1 su bardağı süt1 adet mandalina2 yemek kaşığı yulaf1 yemek kaşığı file bademSüt ve yulafı bir kabın içerisine aktarın ve kısık ateşte pişirmeye başlayın. Bu noktada içine aroma vermesi için mandalina kabuğu rendeleyin. Lapa haline gelen yulafı bir kaseye boşaltın. Üzerini mandalina dilimleriyle süsleyin. File bademler ile son dokunuşu yapın.