Kaliteli karbonhidratın kralı: Neden herkes yulaf ezmesi tüketiyor?

KEÇİBOYNUZLU YULAF LAPASI
MALZEMELER
1 su bardağı süt
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı keçiboynuzu özü
ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:
Muz, ceviz, çiğ badem, kuru meyve
YAPILIŞI:
İlk olarak, küçük bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi eklenir. Süt, kakao ve keçiboynuzu özü yulaf ezmesinin üzerine eklendikten sonra ocağa alınır. Öncelikle orta ateşte, daha sonra kısık ateşte yulaflar yumuşayıncaya kadar pişirilir. İstenilen kıvama geldiğinde, hazırladığınız yulaf lapasını kaseye alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
HAVUÇLU YULAF LAPASI
MALZEMELER
1 küçük boy rendelenmiş havuç
1/2 su bardağı yulaf ezmesi
3 tam dövülmüş ceviz (opsiyonel)
1/2 muz
1 bardak laktozsuz süt
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI:
Sütü küçük bir tencerede ısıtın, üstüne yulafı ekleyin, bir tahta kaşık yardımı ile kısık ateşte karıştırın. Rendelenmiş havucunuzu ve çatal yardımı ile ezilmiş muzunuzu tencerenizdeki yulaf lapanıza ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım sütü emene kadar karıştırmaya devam edin, daha sonra ocağı kapatın, bir kaba alıp üstüne tarçın ve cevizlerinizi ekleyin.
MANDALİNALI YULAF LAPASI
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1 adet mandalina
2 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı file badem
YAPILIŞI:
Süt ve yulafı bir kabın içerisine aktarın ve kısık ateşte pişirmeye başlayın. Bu noktada içine aroma vermesi için mandalina kabuğu rendeleyin. Lapa haline gelen yulafı bir kaseye boşaltın. Üzerini mandalina dilimleriyle süsleyin. File bademler ile son dokunuşu yapın.