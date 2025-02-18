Kaya gibi sert avokadoları tek gecede olgunlaştırın! İşte o mucizevi yöntem…

Kremsi yapısı ve lezzetiyle kahvaltılara, soslara ve tatlılara lezzet katan avokadolar, olgunlaştıktan sonra hızlıca tüketilmesi gerekir. Bu sebeple çoğu zaman marketlerden olgunlaşma haline gelmeden alırız. Avokadonun yenilebilir hale gelmesi için uzun süre beklemek yerine bu yöntemi uygulayarak tek gecede yumuşacık avokadolara sahip olabilirsiniz.
AVOKADOLAR NASIL OLGUNLAŞIR
Avokadoların olgunlaşma sürecini hızlandırmak adına yapılan en büyük hatalardan biri avokadoyu fırında veya mikrodalgada ısıtmaktır. Olgunlaşmamış bir avokadoyu pişirmek avokadonun olgunlaşmasını hızlandırmayacağı gibi tadını da olumsuz etkiler.
Avakodolar kabuklu bir meyvedir ve yüksek ısıya maruz kaldığında yalnızca dış tabakası pişeceğinden olgunlaşmaz.
TEK GECEDE ETKİ EDİYOR
Avokadoların tek gecede pratik bir şekilde olgunlaşmasına yardımcı olacak o yöntem avokadoları bir torbada bekletmektir.
Avokado, etilen gazı adı verilen bir olgunlaşma maddesi salgılar. Kağıt torba avokadoların etrafında hava dolaşımını sınırlar ve etilen gazını avokadoların etrafında yoğunlaştırır. Burada oluşturulan alan sayesinde avokadolar kendi ürettikleri etilen gazını daha da fazala absorbe ederler ve bu sayede hızlı şekilde olgunlaşırlar.
Avokadoları gazeteye sararak da aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Ancak hava akışını keseceğinden plastik torba kullanmamak gerekir.
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Etilen gazını en fazla üreten meyvelerden olan muz ve elma, avokadolar ile aynı ortamda bulundurulduğunda avokadoların olgunlaşma hızını artıracaktır. Özellikle en hızlı olgunlaşan meyvelerden biri olan muzlarda bu işlem için yeşil muzları tercih edebilirsiniz.
AVOKADO İLE YAPABİLECEĞİNİZ TARİFLER
Avokado mezesi
Malzemeler
2 adet olgunlaşmış avokado
1 diş sarımsak
Yarım limon
Tuz
Zeytinyağ
Bir tutam dereotu
Yapılışı
Olgunlaşmış avokadoyu ezin.
İçine sarımsak rendeleyip tuz, dereotu, limon ve zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırın.
Hazırladığınız mezeyi bir kaseye koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Avokadolu yumurtalı tost tarifiMalzemeler
2 dilim tam buğday ekmek
Çeyrek büyük boy avokado
1 adet yumurta
1 dilim beyaz peynir
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Tuz
Baharat
Limon suyu
Yarım domates (isteğe bağlı)
Yapılışı
Ekmeğimizi tost makinesinde ısıtın.
Ekmeğimiz ısınırken tavada omlet yapın.
Bir kasede avokadoyu ezip, biraz tuz, karabiber ve limon suyu ekleyip karıştırın.
Ekmekler ısındıktan sonra arasına avokado, omlet, peynir ve doğranmış domatesi koyun ve tekrar tost makinesinde bastırın.