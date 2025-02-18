Kaya gibi sert avokadoları tek gecede olgunlaştırın! İşte o mucizevi yöntem…

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Etilen gazını en fazla üreten meyvelerden olan muz ve elma, avokadolar ile aynı ortamda bulundurulduğunda avokadoların olgunlaşma hızını artıracaktır. Özellikle en hızlı olgunlaşan meyvelerden biri olan muzlarda bu işlem için yeşil muzları tercih edebilirsiniz.

AVOKADO İLE YAPABİLECEĞİNİZ TARİFLER