Keklerin kraliçesi: Pandispanya! İşte puf puf kabaran o sır tarif...

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pufidik yapısıyla, sade ama enfes lezzetiyle kek fikrinin anası, pastaların olmazsa olmazı pandispanya yapmanın incelikleri var. Pandispanyayı tanımaya başlamadan önce, kek hakkında fikir sahibi olalım istiyorum.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 13:26 PAYLAŞ ABONE OL

Kek, antik Yunan mutfağından bugünlere gelmiş son derece eski bir lezzet. O dönemlerde kekin adı, yassı anlamına gelen 'plakous'muş. Yumurta çırparak elde edilen ilk kek, o dönemde üretilmiş. Ardından antik Romalılar döneminde kekin içine maya girmiş ve tarihte ilk defa mayalı kekler üretilmiş. Bu sebepten Orta Çağ'a kadar, bir çeşit meyveli ekmek, kek olarak kabul edilmiş. Bizim bildiğimiz kek tipi ise ancak yıllar sonra rafine şekerin bulunmasıyla mutfaklarımıza girmiş. 17'nci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar olan sürede kekin, şimdiki formuna ulaşması için soda bile denenmiş ve her kültürün kendine göre bir kek pişirme yöntemi oluşmuş.

PANDİSPANYANIN TARİHİ

Pandispanyanın mutfaklarımıza giriş tarihi ise kekin bulunmasından çok sonrasına rastlıyor. 'Pandis panis kelimeleri iki kez pişirilmiş anlamına gelir' bilgisinden yola çıkarak, pandispanyanın günümüzdeki halini almasına gelen süreçte birçok çeşidinin denendiğini anlıyoruz. Pandispanyanın, bu formuna ulaşması son 100 sene içinde olmuş. Lezzetli pastalar yapabilmek için krema olduğu kadar, pandispanyanın da kalitesi, dokusu ve formu çok önemlidir. Pandispanyanın doğru ıslatılmasından sonra krema ile buluşturulması ve ardından doğru lezzet bileşenleri ile süslenmesi, nefis bir pasta yapmanın formülü. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.