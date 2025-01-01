Kimse şekersiz olduğuna inanmıyor! Sağlığı lezzetle buluşturan fit kurabiyeler...

Diyet yaparken en çok aranan şeyler tatlılar değil mi? Yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değil. Buna çözüm olarak içerisinde şeker bulunmayan, yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçerisindeki muzun, cevizin, incirin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmayacak zaten. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
PEKMEZLİ KURABİYE
MALZEMELER
YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek unu ardından kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (alt üst ayarda) 15 dakika pişirin.
BADEMLİ FINDIKLI
MALZEMELER
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp top top yuvarlıyoruz. 185 derecelik fırında pişiriyoruz.
MUZLU KURABİYE
MALZEMELER
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp top top yuvarlıyoruz. 185 derecelik fırında pişiriyoruz.