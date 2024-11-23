Kırım’dan Anadolu’ya uzanan lezzet! Bu püf noktasıyla çiböreğiniz şeflere taş çıkaracak





NEDEN ÇİBÖREK?

Çibörek, Kırım Tatarları arasında adı birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır. Türkçede adlandırılırken yanlış bir anlam kazanarak çiğ börek olmuştur, bu yemek çiğ köfte gibi çiğ et ihtiva etmez, ancak et böreğe (içli köfte gibi birçok Anadolu yemeğinin tersine) pişirilmeden konur. Yarımca, Trakya mutfağının sevilen bir hamur işidir. Yarım ay şeklinde katlanmasından sebep bu isimi almıştır.

Böreğin adı konusunda çeşitli görüşler vardır. Bir görüş 'şırbörek' adının pişerken çıkan kızarma sesinden geldiğini öne sürerken, diğer bir görüş de Kıpçak lehçesinde lezzetli anlamına gelen 'şı', 'çi' kelimesinden geldiğini öne sürer. Buna göre, çibörek, 'lezzetli börek' demektir. 1860 Kırım Savaşı'nın da etkisiyle, göçmen Tatarlar tarafından Anadolu'ya getirilmiştir. Bu göçün önemli bir kısmını alan Eskişehir mutfağının parçası olmuştur. Eskişehir Çiğ böreği (Çibörek) tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.







HARİKA BİR ÇİBÖREĞİN PÜF NOKTASI

1 İç malzemenin içine ilave edeceğimiz su önemlidir. Eğer iç malzemenin içinde su olmazsa, çibörek pişerken içindeki kıyma top top olur ve dağılmaz.

2 Hamurun kabarması için içine bir yemek kaşığı sirke katmamız önemlidir.

3 Hamurun elimize yapışması, kulak memesi kıvamında olması gerekir.

4 Kızartırken çiböreğin yağ çekmesini istemiyorsak, fazla ununu silkeleyerek kızartmaya dikkat etmeliyiz.

5 Çibörek yaparken harcı koyduktan sonra fazla bekletmemeliyiz, çünkü bekledikçe sulanacaktır.

6 Çibörek, bol kızgın yağda teker teker kızartılmalıdır.