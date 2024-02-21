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Kışın içinizi ısıtacak içecek tarifleri! Birbirinden enfes lezzetler...

Kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak, mis gibi kokularıyla evinizi saran tariflerle karşınızdayız! Evde yapımı kolay, doğal ve sağlıklı içeceklerle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, hem de damaklarınızı şenlendirecek tariflerle dolu bu liste, mutfağınızın yeni favorisi olacak!

İDİL ÇİMRİN
İDİL ÇİMRİN
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:46
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KIŞIN İÇİNİZİ ISITACAK İÇECEK TARİFLERİ!

İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...



AYVA ARMUT ÇAYI

MALZEMELER

  • Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut
  • 4 adet karanfil
  • 1 çubuk tarçın
  • 1 tutam ıhlamur ve adaçayı
  • 1 avuç taze nane yaprağı
  • Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve adaçayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.



EV YAPIMI TARÇINLI BOZA

MALZEMELER

  • 500 gr. pilavlık bulgur
  • 1 çay bardağı pirinç
  • Su
  • Şeker
  • Tarçın

YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci, bulgurlar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. El blenderı ile ezdikten sonra tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ekledikten sonra tarçın ve şeker de ilave edip buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz. Mayalık boza bulamazsanız, 2 çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip ilave edebilirsiniz.



BALKABAKLI SALEP

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı saf toz salep
  • 2 yemek kaşığı balkabağı püresi
YAPILIŞI: Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, balkabağı püresi ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup üzerine tarçın serperek servis ediyoruz.

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