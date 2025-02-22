Kışın içinizi ısıtan lezzet: Salep! Bakın sizi nasıl iyileştiriyor...

Kış soğuklarını dayanılır hale getiren enfes aromalı bir bardak salep, kalori değerleri ve şeker içeriği yüksek bir içecektir. Bu içeceğin ham maddesi zarif bir çiçek olan orkide bitkisinin kök yumrularıdır.

Salep, orkide kökündeki yumruların toz haline getirilmesiyle elde edilir. Süt ile açılan salep tozunun çiçek kaynaklı kendine has kokusu ve lezzeti oldukça davetkardır diyebiliriz.

Tarçın baharatı ile zenginleştirebileceğiniz bu kış içeceğinin ülkemizdeki üretim yeri Burdur- Bucak. Farklı bölgelerimizde yetişme imkanı bulan salep orkidesi, kışın en yaygın tüketilen içecekleri arasında hiç şüphesiz.

VÜCUT ISISINI ARTIRIR

İnsanın içini ısıtan bir içecek olmasının yanı sıra baş ağrısı, yorgunluk, stres, öksürük hatta soğuk algınlığı gibi istenmeyen durumlarda faydasını görebilirsiniz.

Saf salep yapısında bolca A ve C vitamini, ayrıca protein içerir. Gelişme çağındaki çocukların süt tüketimini arttırabilmek adına lezzetli bir yöntem oluşturabilir; elbette ev yapımı olduğunda.

Kahve ve çay kadar tercih edilen salep, kış aylarında en sık tüketilen içeceklerden biridir.

Soğuk günlerde içilmesinin birçok nedeni vardır. Vücut ısısını artırması en önemli etkilerinden biridir. Ayrıca hoş kokusu ve enfes lezzetiyle de en çok tüketilen içecekler arasında yer alır.

Dolayısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olan salep faydaları bakımından oldukça değerlidir.

TARÇINLA İÇİLİR

Salepgiller familyasına ait olan salep aslında otsu bir bitki türüdür. Çiçek kısımları mor veya kırmızı renktedir. Gövdesi dik ve silindirik biçimdedir.

Salebin yumrularından elde edilen toz, kış aylarında tüketilen içeceğin oluşturulmasına yarar.

Başlangıçta Ortadoğu şehirlerinde yetiştirilen salep, 8. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır.

Fakat eski dönemlerde tıp ve ticaret alanlarında kullanımı daha fazla tercih edilmiştir.

Günümüzde ise sıcak içecek alternatifi olarak tüketilir ve faydaları göz ardı edilmemelidir.

Hazır toz saleplerin içindekiler bölümünü incelediğinizde maalesef şeker de göreceksiniz.

Şeker ve tatlandırıcı içeriğinin yüksek olması nedeniyle 'sağlıklı içecekler' kategorisinde ilk sıralarda yer almayacağı belli olsa da ismini vermek istemediğimiz birtakım kahve zincirlerinin bol kremalı içeceklerinden daha masum olduğunu söyleyebiliriz.

Daha sağlıklı bir salep için saf salep tozunu yarım yağlı sütle karıştırarak pişirebilir, üzerine de en faydalı baharatlardan olan tarçını bolca serpebilirsiniz.



FAYDALARI NELER?

Orkide çiçeğinden alan naif kokusu ve karşı konulamaz yumuşacık lezzetini kış soğuklarında sık sık tercih ettiğimiz 1 bardak salep (200 ml) 188 kcal'dir. 1 kahve fincanı (150 ml) salep ise 141 kcal. 250 ml salep 235 kcal içerir.

Peki toz salep kaç kalori?

1 paket (17 gr) toz salep 65 kcal içerir.

Bu içeceğin bilinen en popüler faydalarından biri mideye olan etkisidir. Salep hazmı kolaylaştıran, mideyi ve bağırsakları yumuşatan bir içecektir.

Sıcak salep boğazları da yumuşatır. Kışın kuru öksürük ya da boğaz şişliği gibi durumlarda tercih edilebilir.

Sindirim sistemi ve hazımsızlığın yanı sıra kabızlığa da iyi geldiği bilinmektedir.

Özellikle kalsiyum başta olmak üzere; potasyum ve sodyum oranı da yüksek olduğundan kemik gelişimini destekler.



METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Soğuk günlerde yavaşlayan metabolizmayı hızlandırabileceği gibi enerji de verir.

Üzerine tarçın ilave ederek tüketeceğiniz salep, tarçının şeker dengesini sağlamasıyla ara öğünlerde tatlı isteğinizi bastırabilir. Baş ağrısı, stres ve yorgunluğu hem kokusu hem aromasıyla anında geçirir.

Basur şikayetleri olanlar belirli aralıklarla salep tüketebilir. Ancak kullanım öncesi doktorunuza danışmalısınız.

Regl döneminde düzensizlik yaşayan kadınlar salep tercih edebilir.



ÇOK İÇERSENİZ KİLO YAPAR

Ne kadar içtiğinize bağlı olarak değişken bir cevabı olsa da salep kilo aldırır mı sorusunun çoğunlukla yanıtı evet. Bunun sebebi içeriğindeki şekerin yüksek olması en başta. Bunu takip eden diğer bir ayrıntı da klasik saleplerin hazırlanışında kullanılan sütteki yağ oranı. Eğer salep tozunu light ya da yarım yağlı sütle küçük bir fincan hazırlar ve üzerine de bolca tarçın eklerseniz kalori miktarı azalacaktır. Kışın ara öğünlerde her gün düzenli olmamak kaydıyla salep tüketebilirsiniz. Eğer yarım yağlı sütle hazırlarsanız 205 gramında 104 kalori içerecektir. Ayrıca şeker ilavesi yapmaktan da kaçınmanızı tavsiye ederiz. Dilerseniz hiç süt kullanmadan yalnızca su ile de salep hazırlayabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran ve kan şekerini düzenleyen tarçın baharatı ile daha sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Kutularda satılan hazır salepler yerine toz paketleri satın alıp yağsız sütlerle hazırlayabileceğiniz salepler çok daha sağlıklı olacak. Böylelikle diyet menüleri için tehdit oluşturmayan bu versiyonu ara öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Şeker hastalarının bu içecekten uzak durmaları gerektiğinin altını çizelim.

EV YAPIMI SALEP

MALZEMELER

1 lt. süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı saf toz salep

Tarçın veya zencefil tozu

YAPILIŞI: Toz şeker ve salep topaklanmaması için karıştırılır. Süt bir tencerede kaynatılır. Altı kısıldıktan sonra şeker ve salep karışımı yavaş yavaş ilave edilir, sürekli olarak çırpma teli ile çırpılır. Köpük oluşmaya başladığında yavaş yavaş servise hazır hale gelir.