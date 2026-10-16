Kıymalı patates musakka tarifi: Sofraların vazgeçilmezi olacak, lezzeti damaklarda kalacak!

HAZIRLIK

20 dakika

Pişirme

35-40 dakika

Porsiyon

4 kişilik

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

300 gram dana kıyma

1 adet büyük kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

2 adet domates (veya 1 yemek kaşığı domates salçası)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe bağlı biraz kimyon ve maydanoz

YAPILIŞI

1. Patatesleri hazırlayın.

Patatesleri soyup yaklaşık yarım santimetre kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. Daha hafif bir yemek için patatesleri kızartmak yerine az yağla tavada hafifçe mühürleyebilir veya fırında 10-15 dakika ön pişirebilirsiniz.

2. Kıymalı harcı hazırlayın.

Tavaya sıvı yağı alın. Küp doğranmış soğanı ve biberleri birkaç dakika kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Sarımsağı, salçayı ve doğranmış domatesleri ilave edin. Baharatları ekleyip 5 dakika daha pişirin.

3. Patatesleri ve kıymayı birleştirin.

Patatesleri tencereye veya fırın kabına bir kat halinde dizin. Üzerine kıymalı harcın bir kısmını yayın. Malzemeler bitene kadar katları tekrarlayın. Sıcak suyu kenarından yavaşça ilave edin.

4. Yemeği pişirin.

Tencerede hazırlıyorsanız kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırında hazırlıyorsanız önceden ısıtılmış 190 derece fırında patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Servis etmeden önce 5 dakika dinlendirin.

Püf noktaları

Patatesleri çok kalın doğramayın. Böylece kıymayla birlikte daha kolay ve eşit pişerler.

Sıcak su kullanın. Yemeğin pişme sürecini kolaylaştırır.

Salçayı iyice kavurun. Bu, musakkanın sosuna daha yoğun bir lezzet verir.

Suyunu kontrollü ekleyin. Musakkanın soslu olması güzel ama fazla sulu kalmaması gerekir.

Yanına pirinç pilavı, cacık ve mevsim salatası hazırlarsanız harika bir menü olur. Şimdiden ellerinize sağlık!