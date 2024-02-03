Kokusu karnabahar pişirmenin püf noktası! Haşlarken suyun içerisine 1 kaşık koyun...

Bugün İdilika'nın mutfağında, seveni de sevmeyeni de bol olan, kışın vazgeçilmez sebzesi karnabahara yer verdim. Çorbasından salatasına, kıymalı yemeğine ve lalangasına kadar birçok yemek alternatifi sunan, her derde deva bu şirin sebze bize çok özel lezzetler vaat ediyor.



Karnıbahar mı, karnabahar mı? Sözlükler ikincisinin doğru olduğunu söylüyor. Farsça karamb-ı bahar (bahar lahanası) kelimesinden türemiş. Bu kelimenin geldiği yer ise Yunanca krambe. Bazı sözlükler ise Arapça karamb bahri'den (deniz lahanası) türediğini belirtiyorlar. Ama hepsinin birleştiği ortak nokta, bu sebzenin adının 'karnabahar' olduğu konusunda.



FAYDALARI NELERDİR?

Karnabahar sağlıklı sebzeler listesinin demirbaş ürünü kabul edilir. Besleyici, doyurucu, kaliteli besin içeriğine sahip olan karnabahar; kızartma, haşlama, turşu formlarında ya da tencere, fırın yemeklerinde birçok farklı şekilde tüketilir. Karnabahar genele hitap etmeyen bir sebze aslında ancak turpgiller ailesinden gelen sebze, yüksek lif içeriği ve değerli besin içeriğiyle sağlıklı yaşam için tüketilmesi önerilir. Karnabahar A, C, K vitaminleri ile birlikte demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, fosfat, fosfor ve Omega –3 yağ asitleri içerir. Beslenme listelerine girmeyi hak eden karnabaharın faydaları nelerdir, gelin birlikte inceleyelim.