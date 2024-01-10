Kuru fasulye daha kolay nasıl pişer diyenlerin imdadına yetişen yöntem: İçine bir çimdik eklemeniz yeterli!

Kuru fasulye pişirirken içine ekleyeceğiniz bir çimdik, size zaman tasarrufu sağlarken lezzeti de artırabilir. Sıradışı bir yöntem gibi görünen bu ipucu, fasulyelerinizi hızlıca yumuşatmanın ve enfes bir kıvama getirmenin basit bir yolu. Ayrıca, doğal baharatlarla tatlandırma ve haşlama süresini kısaltma gibi pratik tekniklerle, kuru fasulye pişirme sürecini kolaylaştırabilir ve daha da keyifli hale getirebilirsiniz.