Lezzeti şifasında! Bu tarifle tüm vücudunuzu yenileyeceksiniz

Cevizin kolesterolün dengelenmesinden kalp damar sağlığına, çocukların zeka gelişiminden kemiklerin güçlenmesine kadar birçok faydası var. Bununla birlikte cevizin cilt için faydalı olduğu ve birçok kozmetik firmasının ürünlerinin ceviz içerdiği bilinir. Cevizin içeriğindeki omega 3 yağ asidi ve E vitamini türü olan gamatokoferol gibi elementler, başta kolesterol olmak üzere, kalp çevresinin temizlenmesinde önemli rol oynar.

Ceviz çok az sayıda besin türünün içerdiği, çok güçlü antioksidan görevi gören elementler barındırır. Günde ortalama üç ceviz tüketen bir kişi kalp sağlığı için çok önemli bir önlem almış olur. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



CEVİZLİ LİMONLU KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı esmer şeker

100 gr. tereyağı

1/2 su bardağı süt

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 su bardağı ceviz içi

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



YAĞLAMAK İÇİN:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı un

YAPILIŞI: Yumurtaları, esmer şeker ile şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını katıp krema halini alana kadar çırpma işlemini sürdürüyoruz. Süt ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave ediyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı elenmiş halde kek harcına ekliyoruz. Kıvam alana kadar mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırıyoruz. Hafif bir şekilde unladıktan sonra kek harcına ekliyoruz. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Tereyağı ile yağlayıp unladığımız kek kalıbına kek harcını boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişiriyoruz. Biraz soğuduktan sonra dilimleyerek servis ediyoruz.





CEVİZLİ EZME



MALZEMELER

2 dilim bayat ekmek içi

1/2 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Ceviz içini havanda eziyoruz. Bayat ekmek içini ıslatıp elimizle suyunu sıkıyoruz. Sarımsakları soyup eziyoruz. Salça, ceviz içi, ekmek içi ve ezilmiş sarımsağı bir kaseye alıp iyice karıştırıyoruz. Sirke ve zeytinyağını karıştırarak azar azar ilave ediyoruz. Tuz ekliyoruz. Süsleyip servis ediyoruz.





CEVİZLİ KROKAN



MALZEMELER

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz içi

3 damla limon

Yemek kaşığının ucu kadar tereyağı

Yarım çay kaşığı vanilya

Toz şekerini teflon tencerede orta ateşte eritiyoruz. Karamelize olurken limon suyu ve margarin ekliyoruz. Sonra cevizleri ve vanilyayı koyuyoruz. Tencereye koyup karıştırarak ocağın altını kapatıyoruz. Yağlı kağıda döküp düzleştiriyoruz.