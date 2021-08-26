Lezzetinden emin olacaksınız! İşte 5 adımda hakiki tereyağını bulmanın sırrı

Doğru tereyağını seçtiğinizde eşsiz bir lezzete ulaşmak da o kadar kolaylaşıyor. Bu nedenle seçiminizi yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç detay bulunuyor. İşte en iyi tereyağını seçmenin sırrı;
ERİMİŞ KISIMLARINA DİKKAT EDİN
Tereyağını ısıya maruz kalmış bölümlerinde ortaya çıkan renk değişimi, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Tereyağının erimiş kısımlarındaki renk daha koyuysa, sahte olması beklenir.
ISISINA GÖRE KESME İŞLEMİNİ KONTROL EDİN
Buzdolabından çıkan tereyağını kesmekte zorlanıyorsanız gerçek, bıçak değdiğinde çatlıyorsa sahtedir
ODA SICAKLIĞINDAKİ YAPISINA DİKKAT EDİN
Tereyağı; oda sıcaklığında bıraktığınızda yumuşuyorsa gerçek, su gibi eriyorsa sahtedir.
TAVADAKİ ERİME ŞEKLİ ÖNEMLİ
Tavada eritme esnasında köpürme ortaya çıkmıyorsa, tereyağınızın sahte olma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle tereyağının köpüğü önemli kalite unsurlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
SUDA ERİME
Tereyağını suya attığınızda tek parça şeklinde eriyorsa, hakiki bir tereyağı tüketiyorsunuz demektir. Bu sayede kullanımınız esnasında şüpheleri kafanızdan silebilirsiniz.