Lokum gibi kavurma tarifi! Her lokması ağızda dağılacak...

Kavurma doğru şekilde hazırlandığında lezzetli ve yumuşak bir kıvama sahip olacaktır. İşte o lokum gibi kavurmanın tarifi:
Malzemeler:
Yapılışı:
Bir tencereye tereyağı veya sıvı yağı ekleyin ve eritin. Orta ateşte ısınan yağa doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Soğanlar pembeleştiğinde ezilmiş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Küp şeklinde doğranmış eti tencereye ekleyin. Eti suyunu salıp çekene kadar yüksek ateşte kavurun. Bu şekilde etin suyunu salıp çekmesi ve kendi suyuyla kavrulması, yumuşak bir kıvam elde etmenizi sağlayacaktır.
Eti kavurduktan sonra karabiber, tuz, toz kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak kimyonu ekleyin. Tüm baharatları ete yedirin ve birkaç dakika daha kavurun.
Domates salçası ve biber salçasını ekleyin. Salçaları ete yedirerek karıştırın.
Sıcak suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte etler yumuşayıp suyu çekene kadar yaklaşık 1-1,5 saat pişirin. Arada bir kontrol ederek, suyunu çekip çekmediğini ve etlerin yumuşaklığını kontrol edin. Eğer suyu erken çektiyse, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz.
Kavurma piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin. Daha sonra lokum gibi kavrulmuş etleri servis tabağına alabilir ve sıcak olarak servis yapabilirsiniz.
Lokum gibi kavurma, pilav veya bulgur pilavı eşliğinde servis edilebilir. Yanına biraz turşu veya salata da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
KAVURMA YAPIMININ İNCELİKLERİ
ET SEÇİMİ
Kavurma için en uygun etler genellikle dana, kuzu veya hindi etidir. Bu etlerin yağlı ve sert dokulu olmamasına dikkat edilmelidir. Taze et tercih edilerek, daha lezzetli bir kavurma elde edebilirsiniz.
DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMİ
Kavurma yaparken genellikle yüksek ateşte hızlıca kavurulması gerekmektedir. Bu, etin dış kısmının kızarmasını sağlarken iç kısmının yumuşak kalmasını sağlar. Ancak bazı yörelerde kısık ateşte yavaş pişirme yöntemi de tercih edilir. Bu yöntemde et daha uzun süre pişirilir ve daha da yumuşak bir kıvam elde edilir.
YAĞ SEÇİMİ
Kavurma yaparken tereyağı, ete lezzet ve kıvam katmak için tercih edilen bir yağdır. Ancak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanacaksanız, dikkatli olun ve aşırıya kaçmadan kullanın, çünkü aşırı yağ kavurmanın lezzetini etkileyebilir.
BAHARAT KULLANIMI
Kavurmanın lezzetini artırmak için baharatlar kullanılır. Karabiber, tuz, toz kırmızı biber gibi temel baharatlar kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kimyon, kekik, pul biber gibi baharatları da ekleyebilirsiniz. Baharatları ete eklerken dikkatli olun ve dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösterin.
SU KONTROLÜ
Kavurma sırasında suyunu salan etler suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirilir. Bu noktada suyu kontrol etmek önemlidir. Eğer suyu hızlıca çekiyorsa ve etler hala sertse, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Ancak fazla su eklemekten kaçının, çünkü aşırı sulanmış bir kavurma da istemeyiz.
DİNLENDİRME SÜRESİ
Kavurma piştikten sonra dinlendirilmesi önemlidir. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirin. Bu dinlenme süresi, etin suyunu çekmesini ve daha lezzetli bir kıvam kazanmasını sağlar.
SERVİSİ
Kavurma, sıcak olarak servis edilir. Genellikle pilav veya bulgur pilavı ile birlikte servis edilir. Yanına turşu veya salata gibi fermente veya taze sebzeler ekleyerek kavurmanın yanında daha fazla lezzet ve tazelik elde edebilirsiniz. Ayrıca, yanında cacık, yoğurt veya ayran gibi soğuk ve ferahlatıcı bir seçenek de sunabilirsiniz. Kavurmayı servis ederken üzerine doğranmış maydanoz veya taze baharatlar serpmek de güzel bir sunum yapmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, limon dilimleriyle de kavurmanın yanında taze bir tat elde edebilirsiniz.