Lokum gibi kavurma tarifi! Her lokması ağızda dağılacak...

Kavurma doğru şekilde hazırlandığında lezzetli ve yumuşak bir kıvama sahip olacaktır. İşte o lokum gibi kavurmanın tarifi:

Yapılışı:

Bir tencereye tereyağı veya sıvı yağı ekleyin ve eritin. Orta ateşte ısınan yağa doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştiğinde ezilmiş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Küp şeklinde doğranmış eti tencereye ekleyin. Eti suyunu salıp çekene kadar yüksek ateşte kavurun. Bu şekilde etin suyunu salıp çekmesi ve kendi suyuyla kavrulması, yumuşak bir kıvam elde etmenizi sağlayacaktır.

Eti kavurduktan sonra karabiber, tuz, toz kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak kimyonu ekleyin. Tüm baharatları ete yedirin ve birkaç dakika daha kavurun.

Domates salçası ve biber salçasını ekleyin. Salçaları ete yedirerek karıştırın.

Sıcak suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte etler yumuşayıp suyu çekene kadar yaklaşık 1-1,5 saat pişirin. Arada bir kontrol ederek, suyunu çekip çekmediğini ve etlerin yumuşaklığını kontrol edin. Eğer suyu erken çektiyse, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Kavurma piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin. Daha sonra lokum gibi kavrulmuş etleri servis tabağına alabilir ve sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Lokum gibi kavurma, pilav veya bulgur pilavı eşliğinde servis edilebilir. Yanına biraz turşu veya salata da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!