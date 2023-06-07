Meğer bunca zaman yanlış içmişiz! Mükemmel kahvenin sırrı ortaya çıktı: Demlemeden 5 dakika önce...

Eğer bir kahve tutkunuysanız, rutininiz muhtemel olarak sabittir ve kahve demleme şekliniz de her zaman aynıdır. Belki iki kaşık şeker kullanıyorsunuz ya da belki de sizi tatmin etmek için özel bir miktarda süte ihtiyacınız bulunuyor. Su uzmanlarına göre her iki durumda da çoğumuz kahvelerimizi yanlış yapıyoruz.

"SU SICAKLIĞINA DİKKAT!"

İstediğiniz kahve tadına ulaşamıyorsanız, seçtiğiniz kahve çekirdeklerinin türü veya bir makineden mi yoksa hazır mı olduğu konusunda daha fazla endişe duysanız da, suyun sıcaklığına daha fazla dikkat etmemiz gerektiği ortaya çıktı.

Geçen ay "mükemmel bir fincan kahvenin" nasıl yapılacağına ilişkin Google aramalarının %72 artmasıyla uzmanlar, kahvenizi hayatınız boyunca yanlış yapıyor olabileceğinizi ortaya çıkardı.

"90-96 SANTİGRAT DERECE İDEAL ISI"

Bilinen bir kahve markasının son verilerine göre, hazır kahve hala ülkenin favorisi ve nüfusun %73'ü hala kahve makinesi yerine su ısıtıcısını kullanarak evde demleme yapıyor.

Bununla birlikte, çoğu su ısıtıcısı suyu yaklaşık 100 dereceye kadar kaynattığı için çoğu insan en sevdikleri sıcak içecekleri yanlış yapıyor. Son araştırmalar, bir fincan kahve yapmak için en uygun sıcaklığın 90 ila 96 derece arasında olduğunu, yani su ısıtıcısından doğrudan gelen suyun çok sıcak olduğunu ileri sürdü.