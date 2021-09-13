Mevsiminde yapılan tatlılar her zaman daha lezzetlidir. Kışın yapılan çilekli pasta ile yazın yapılan arasında ciddi farklılık gösterir. Kışın çilek serada yetişir iri olmasına rağmen içi beyaz ve lezzetsizdir. Yazın ise küçük olmasına rağmen içi kırmızı ve tatlıdır. Yazın toplayıp dondurucuya attığımız ürünlerde dahi dondurucudan çıktıktan sonra ilk halini almaz. Su ve nem kaybı olur. Aynı lezzeti alamayız. Peki hangi ürünler hangi aylarda yenilmeli.
ARALIK
Elma, portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, muz, Trabzon hurması, kivi, kestane.
OCAK-ŞUBAT
Elma, muz, portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt, kestane
MART
Muz, elma, limon, mandalina
NİSAN
Limon, çağla
MAYIS
Yeşil erik, çilek, dut
HAZİRAN
Yeşil erik, çilek, kiraz, kayısı, şeftali, dut, vişne, mürdüm eriği.
TEMMUZ
Kiraz, vişne, şeftali, karpuz, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, kayısı, mürdüm eriği
AĞUSTOS
Vişne, şeftali, karpuz, kavun, mısır, mürdüm eriği, dut, böğürtlen, incir, kırmızı erik.
EYLÜL
Şeftali, karpuz, kavun, üzüm, mürdüm eriği, incir, kızılcık.
EKİM
Nar, üzüm, incir, kızılcık, armut
KASIM
Portakal, ayva, nar, greyfurt, armut, Trabzon hurması, muz, kivi, mandalina, kestane