Mevsiminde yapılan tatlılar her zaman daha lezzetlidir. Kışın yapılan çilekli pasta ile yazın yapılan arasında ciddi farklılık gösterir. Kışın çilek serada yetişir iri olmasına rağmen içi beyaz ve lezzetsizdir. Yazın ise küçük olmasına rağmen içi kırmızı ve tatlıdır. Yazın toplayıp dondurucuya attığımız ürünlerde dahi dondurucudan çıktıktan sonra ilk halini almaz. Su ve nem kaybı olur. Aynı lezzeti alamayız. Peki hangi ürünler hangi aylarda yenilmeli.