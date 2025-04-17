Mutfağınızda tehlike oluşturuyor! Yemeklerinizin tazeliği kısa sürede bozuluyor ve tadı tutmuyorsa sebebine çok şaşıracaksınız!

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız unutmamanız gereken en önemli şeylerden biri de sıkça kullandığımız eşyaların zamanla değiştirilmesi gerektiğidir.
Bu araçlar her ne kadar mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırsa da, değiştirilmediği takdirde verimlilikleri düşebilir ve hijyen açısından sorunlar oluşturabilir. İşte düzenli olarak yenilenmesi gereken o ürünler!
BAHARATLAR
Baharatlar, yemeklerinize her ne kadar lezzet katıyor olsada, unutmayın ki onların da bir son kullanma tarihi var. Öğütülmüş olarak kullandığınız baharat, uzun süre kullanılmadığı takdirde doku ve tatlarını kaybeder.
Böylece yemekleriniz sandığınız aksine lezzetsiz ve sağlıksız olur… Uzmanlara göre baharatların lezzetli ve sağlıklı bir şekilde kullanımı için ömürleri 2 yıl kadardır.
PLASTİK KAPLAR
Artan yemekleri koymak için eliniz hemen plastik kaba gidiyorsa bu konuda dikkatli olun. Kaplarınız ne kadar kaliteli ve dayanıklı olursa olsun, yıkadığınızda temizlenmiyor, leke tutuyor üstüne üstlük kokuyorsa o kabı geri dönüşüme vermenizi tavsiye ederiz. Yemeklerinizin taze olarak kalmasını istiyorsanız bu iyi bir adım olacaktır.
KESME TAHTALARI
Kesme tahtaları, mutfakta sıkça kullanılan eşyalar arasında yer alır. Ancak, yoğun kullanım sonucunda yüzeylerinde zamanla çizikler, lekeler ve derin izler oluşur. Bu da temizleme işlemini zorlaştırabilir.
Bu sebepten dolayı, kesme tahtalarınızı düzenli olarak değiştirmeli veya cam kesme tahtalarını tercih edebilirsiniz. Ya da eski usül annelerimizin yaptığı gibi elinizde kullanabilirsiniz…