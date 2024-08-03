Ne pankek ne krep! Bu lezzet 500 yıldır kahvaltıların vazgeçilmezi: Turistler akın akın yemeye geliyor...



Hem lezzeti hem de geleneği ile vatandaşların büyük bir ilgisini çeken katmerin baklavadan sonra en fazla tüketilen yöresel tatlı çeşidi olduğunu belirten katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, katmerin Gaziantep'in sevilen tatlılarından biri olduğunu ve her daim yüksek talep gördüğünü söyledi. Katmerin yufka hamurunun arasına tereyağı, süt kaymağı ve Antep fıstığı koyularak pişirildiğini ifade eden Babacan, katmerin Gaziantep'in yöresel tatlarından biri olduğunu belirtti.





"KATMER, GAZİANTEP'TE EN ÖN SIRALARDA YER ALAN BİR LEZZETTİR"

Un, şeker, tereyağı ve Antep fıstığı kullanılarak taş ocağında pişirilen katmerin, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirten Babacan, "Katmerimiz Gastronomi şehri Gaziantep'in önde gelen lezzetlerindendir. Geçmişi yüzyıllara dayanan bir lezzettir. Katmer, Gaziantep'te en ön sıralarda yer alan bir lezzettir. Katmer, baklavadan sonra en çok tercih edilen bir lezzet olma unvanını kazandı" dedi.