Ne un var ne de şeker! Sadece iki malzemeyle lezzet bombası kurabiye

Glutensiz, kuruyemişsiz, süt ürünleri içermeyen ve ilave şeker kullanılmayan bu kurabiyeler, Florencia'nın "kazara vegan" olarak tanımladığı tariflerden biri. "Bu kurabiyeler yapmak için çok basit," diyen aşçı, un kullanmaya gerek olmadığını belirtti.

"Sadece rendelenmiş hindistancevizi ve hurmaları karıştırıp, elle kurabiye şekli vererek pişirmeniz yeterli." Florencia, bu kurabiyelerin akşam yemeğinden sonra tüketmek için mükemmel bir tatlı olduğunu söyledi.

Hazırladığı kurabiyelerin iştah açıcı görüntüsünü paylaşan aşçı, tarifi detaylıca açıkladı. "10 kurabiye için malzemeler: 120 gram rendelenmiş hindistancevizi, 120 gram yumuşak medjool hurması (çekirdekleri çıkarılmış), isteğe bağlı bir tutam tuz," diye yazdı. "Malzemeleri bir mutfak robotuna koyun ve iyice karışana kadar çekin."