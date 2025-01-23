Ne un var ne de şeker! Sadece iki malzemeyle lezzet bombası kurabiye

Glutensiz, kuruyemişsiz, süt ürünleri içermeyen ve ilave şeker kullanılmayan bu kurabiyeler, Florencia'nın "kazara vegan" olarak tanımladığı tariflerden biri. "Bu kurabiyeler yapmak için çok basit," diyen aşçı, un kullanmaya gerek olmadığını belirtti.
"Sadece rendelenmiş hindistancevizi ve hurmaları karıştırıp, elle kurabiye şekli vererek pişirmeniz yeterli." Florencia, bu kurabiyelerin akşam yemeğinden sonra tüketmek için mükemmel bir tatlı olduğunu söyledi.
Hazırladığı kurabiyelerin iştah açıcı görüntüsünü paylaşan aşçı, tarifi detaylıca açıkladı. "10 kurabiye için malzemeler: 120 gram rendelenmiş hindistancevizi, 120 gram yumuşak medjool hurması (çekirdekleri çıkarılmış), isteğe bağlı bir tutam tuz," diye yazdı. "Malzemeleri bir mutfak robotuna koyun ve iyice karışana kadar çekin."
Sonraki adımda, karışımdan bir yemek kaşığı alarak kurabiye şekli verilmesini öneren Florencia, aynı işlemin hamur bitene kadar tekrarlanması gerektiğini söyledi. Daha sonra, "Kurabiyeleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin," diye ekledi.
Tarifin son aşamasında kurabiyelerin 160°C'de 12 dakika boyunca pişirilmesi gerektiğini belirtti. Florencia, "Fırından çıktıklarında kurabiyeler çok yumuşak olacak," uyarısında bulundu. "Tamamen soğumalarını bekledikten sonra keyifle yiyebilirsiniz."
TikTok kullanıcıları tarif karşısında oldukça hevesliydi. Bir kullanıcı, "Muhteşem görünüyorlar. En kısa sürede deneyeceğim," derken bir diğeri, "Sağlıklı bir dokunuşla yapılan bu tarifi çok sevdim," yorumunu yaptı. Bir başkası ise kullanılan hindistancevizi türünü sorarak, "Ne tür hindistancevizi kullanıyorsunuz? Benim elimde şekersiz pul var," dedi. Florencia, "Şekersiz olanlar uygun. Hurmalar yeterince tatlılık verecektir," yanıtını verdi.
Florencia, bu tarifin vegan olmasına rağmen kendisinin vegan olmadığını da ifade etti: "Hayır, vegan değilim ve olmayı da planlamıyorum! Ama her yıl kendime bir meydan okuma belirliyorum ve bu yılki hedefim, kazara vegan olan en iyi tarifleri keşfetmek."
Vegan tariflere açık bir yaklaşım sergileyen Florencia, "Vegan kelimesi genellikle kötü bir üne sahip, ancak vegan yemekler de doğru malzemelerle en az diğer tarifler kadar lezzetli olabilir," diyerek herkesi yeni lezzetleri denemeye davet etti.