Neden sade yağ kullanmalıyız? Yemeklerinizin şahı olacak!





VÜCUT EMİLİMİ YÜKSEKTİR

Bahsedildiği üzere sade yağ elde edebilmek için sütle yapılabilecek tüm ürünleri yapmak gerekir. Bu da oldukça sabır isteyen bir süreçtir. Sade yağın kalan yüzde 1'lik kısmını ise tuz oluşturur. Kendi ambalajında buzdolabında bir yıl gibi uzun bir süre saklanabilir, tamamen doğal ve katkısız olmasından dolayı hem çok sağlıklıdır hem de çok lezzetlidir. Yemekler için bir iki tatlı kaşığı dahi yeterli gelir. Oda sıcaklığında katılaşır; ancak vücut sıcaklığında erimeye başlar. Bu da onun vücut tarafından emiliminin ne kadar kolay olduğunu gösterir. Yapımı oldukça zahmetsiz ve kolaydır. Örneğin; 1 kilo tereyağını bir tavaya alın, kısık ateşte erimeye bırakın.

Yağ eriyip kaynarken tortular dibe çökmeye, üstü de köpük köpük kabarmaya başlayacaktır, köpükleri bir süzgeç veya kevgir yardımıyla aralıklı olarak temizleyerek sade yağ elde edebilirsiniz. Sade yağ bozulur mu diye endişe etmenize gerek yok, çok uzun süre bu yağ çeşidini buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Cam kavanoz içerisinde buzdolabında bir yıl gibi uzun bir süre saklanabilir, tamamen doğal ve katkısız olmasından dolayı hem çok sağlıklıdır hem de çok lezzetlidir.