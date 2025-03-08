Orta Asya’dan getirdiğimiz lezzet: Pastırma evde nasıl yapılır?



YAPILIŞI: Bir tepsiye tuz döküp eti koyuyoruz ve bolca tuzla kaplıyoruz. Etin üzerinde açık bölge kalmamasına çok dikkat ediyoruz. Tepsinin altına bir şey yerleştirip etin üzerine bir ağırlık koyuyoruz ve her sabah akan kanı temizliyoruz. Bu işlemi 10 gün süreyle yapıyoruz. 10 gün sonra etin tuzunu temizleyip bol suyla yıkıyoruz. Bir kabın içerisine su doldurup eti içine koyuyoruz ve üç saatte bir suyu değiştiriyoruz. Eti bir gece bu suyun içinde bekletiyoruz. Ertesi gün, etin üst bölümüne bir delik açıp ip geçiriyoruz ve yüksek bir yere asarak üç-dört gün kurumasını sağlıyoruz. Aynı gün çemen hazırlayıp üç-dört gün dinlenmesini sağlıyoruz. Çemen için; bütün kuru malzemeleri mutfak robotunda çekiyoruz. Su ekleyerek çırpıyoruz. Üç-dört gün dinlenmeye bırakılan çemeni etin her tarafına sürüyoruz ve eti tekrar 10-20 gün asıp çemeni kuruyana kadar bekliyoruz.