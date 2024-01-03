Patatesleri çıtır çıtır yapıyor! Tek yapmanız gereken içerisine 1 kaşık...

İster ezilmiş, isterseniz kızartılmış veya fırınlanmış olarak tercih edin, kavrulmuş patateslerin masadaki yeri bambaşkadır. Herkesin patates kızartması yapmak için kendine özgü tüyoları olsa da şef Millie Simpson, patateslerinizi çıtır çıtır yapacak bir yöntem önerdi. Gelin birlikte bakalım.
BEYAZ SİRKE ANAHTARI
Tuz, genellikle sebzeleri önceden kaynatırken suya eklenen temel bileşendir, ancak Millie'ye göre, patates kızartması yapmak söz konusu olduğunda gerekli değildir. Mükemmel kıvamı elde etmenin anahtarının beyaz sirke olduğunu ortaya koydu. Çiğ patatesleri kaynatırken suya sadece bir çorba kaşığı eklemenin tek ihtiyacınız olduğunu açıkladı.
PARÇALANMASINI ENGELLİYOR
Millie'ye göre, bu yöntem patatesin parçalanmasını önlüyor ve pişirildikten sonra puf puf olmasını sağlıyor. Bununla birlikte, yemeğinizi mükemmelleştirmek için asitli sirke kullanmadan önce doğru patates türünü seçmek önemlidir.
ISI ÇOK ÖNEMLİ
Patateslerinizi haşlamadan önce fırını 240C'ye ısıtın. Millie, her patateste bir gevreklik ve kabarıklık dengesi elde etmek için ısının çok önemli olduğunu kaydetti. Fırın ısınırken patatesleri soyun ve 50 mm'ye 50 mm'lik parçalar halinde kesin.
1 ÇORBA KAŞIĞI SİRKE EKLEYİN
Soğuk suyla büyük bir tencereye koyun ve kaynatmadan önce bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Bu noktada, kaynatmak için ısıyı azaltmanız ve spud'ların "yumuşayana kadar pişmesine" izin vermeniz gerekecektir. Patatesleri kavurmadan önce kurumaya bırakmanın önemine dikkat çeken Millie'ye göre, kaynattıktan sonraki adımlar da başarınız için çok önemli.
Bunu, onları sıvıdan çıkararak, süzülmeleri için bırakarak ve ardından yağlı kağıt üzerinde buharla kurutarak yapın. Patatesler kururken, derin bir kızartma tepsisine 200 gr yağ doldurun ve çok sıcak olana kadar fırına koyun.
KIZARTMA YAPARKEN BUNA DİKKAT!
Maşa kullanarak patatesleri tek tek yağa ilave edin ve kızan yağın üzerine gezdirin. Altın kahverengi ve her tarafı gevrek olana kadar yaklaşık 40 dakika kızartın. İki ila üç kez çevirin.