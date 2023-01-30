Pişi pişirmenin püf noktası! Yağ çekmeden hazırlamak için…

İşte tadına doyulmaz pişiyi yağ çekmeden yapmanın yolları ve mükemmel pişi tarifi…
YUMUŞAK OLMASINI SAĞLAYIN
Pişi hamurunu hazırlarken sert olmadığından emin olmak, pişirme sonrası da yumuşak kalmasının en önemli yoludur. Bu nedenle pişi hamurunu hazırlarken unu yavaş yavaş ekleyin ve hamurunuzun çok sert bir yapıda olmamasına dikkat edin.
HAMURU MUTLAKA DİNLENİDİRİN
Pişilerinizin kızarırken güzelce kabarmasını sağlamak için hamurunuzu hazırladıktan sonra mutlaka bir süre dinlenmesine izin verin. Hamurunuzu hazırladıktan sonra bir kabın içerisine alıp üzerini bir havlu veya bez yardımı ile örtün ve iyice kabarana kadar bekletin. Ardından hamurlarınızı ceviz büyüklüğünde ayırarak top haline getirin ve pişirmeye başlayın.
PİŞİNİZİ ZEVKİNİZE GÖRE AYARLAYIN
Pişiyi iki farklı şekilde tüketebilirsiniz.Birincisi daha kalın ve sıkı, adeta ekmeğe benzer bir yapıda. İkincisi ise içi boş ve daha kıtır bir yapıda. Burada tek fark hamurunuzu ne kadar açtığınızdır. Eğer ince istiyorsanız güzelce açmalı, kalın olmasından yanaysanız daha kalın bırakmalısınız.
ÖNCEDEN KIZDIRDIĞINIZ BOL YAĞDA PİŞİRİN
Her ne kadar az yağlı olması için az yağ kullanmamız gerektiğini düşünsek de durum aslında bunun tam tersidir. Öncelikle tavanıza bol yağ ekleyip ardından kızgın hale gelene kadar beklerseniz hamurunuzu içerisine attığında her tarafı eşit şekilde pişer ve yağ çekmesine fırsat kalmadan pişmiş olur.
PİŞİ TARİFİ
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Öncelikle kabın içerisine unu ve tuzu koyun. Ardından ortasını açıp mayayı, şekeri, sütü ve suyu ekleyip yoğurmaya başlayın. Kenardaki unları ise gerektikçe hamura eklemeye devam edin. Ardından üzerini kapatıp dinlenmeye bırakın. Yaklaşık 1 saat sonra dinlenmiş ve kabarmış hamuru alıp bezeler oluşturun. Ardından yağı kızdırın. Dilediğiniz şekli ve kalınlığı verdiğiniz hamurları kızarana kadar pişirin ve dilediğiniz şekilde tüketin.