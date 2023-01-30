Pişi pişirmenin püf noktası! Yağ çekmeden hazırlamak için…

PİŞİNİZİ ZEVKİNİZE GÖRE AYARLAYIN

Pişiyi iki farklı şekilde tüketebilirsiniz.Birincisi daha kalın ve sıkı, adeta ekmeğe benzer bir yapıda. İkincisi ise içi boş ve daha kıtır bir yapıda. Burada tek fark hamurunuzu ne kadar açtığınızdır. Eğer ince istiyorsanız güzelce açmalı, kalın olmasından yanaysanız daha kalın bırakmalısınız.