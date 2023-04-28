Pizza Kaç Dakikada Pişer? Evde Yapılmış ve Hazır Dondurulmuş Pizza Fırında Kaç Dakikada Olur?

Ünlü pek çok aşçı evde pizza denemeleri yaparak mesleğe başlamıştır. Burada önemli olan şey denemektir. Kendi damak zevkinize göre malzemelerini seçerek evde pizza yapabilirsiniz. Hamurunun kalınlığını ve malzeme kalitesini kendiniz belirleyeceğiniz için damak zevkinize en uyan pizzayı kendiniz yapabilirsiniz. Evde pizza yapımı ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; pizza kaç dakikada pişer fırında pizza 200 derecede kaç dakikada pişer, pizza kaç dakika ve kaç derecede pişer, dondurulmuş pizza fırında kaç dakikada pişer?

Pizza Kaç Dakikada Pişer?

Evde yapılmış bir pizza ortalama toplamda 30-35 dakikada pişer. 10 dakika hamurunu pişiririz, malzemelerini koyduktan sonra 20-25 dakika daha pişiririz. Bu şekilde lezzetli bir pizza elde edebiliriz.

Evde Yapılmış ve Hazır Dondurulmuş Pizza Fırında Kaç Dakikada Olur?

Ev Usulü Pizza Tarifi:

Hamuru İçin Malzemeler;

4-5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

2 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin Malzemeler;

Rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk

Kapya biber

Yeşil biber

Mısır

Sosis

Zeytin

Pizza Sosu İçin Malzemeler;

3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş rendelenmiş sarımsak

Yapılışı;

Hamuru yapmak için bütün malzemeleri bir kapta karıştırıp yumuşak bir hamur elde edelim. Fazla yoğurmayalım, 5 dakika yeterli.

Kabın üzerini bir örtüyle kapatıp 30 dk mayalanmaya bırakalım

Mayalanan hamurumuzu pizza tepsisi büyüklüğünde açalım.

Tepsiye bir yemek kaşığı olacak şekilde un serpelim ve birazcık da yağ döküp fırça yardımıyla tepsiye yayalım.

Açtığımız hamuru tepsiye yayalım.

Pizza hamurunun fazla kabarmaması için çatalla her tarafını delelim.

Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 10 dakika boyunca pişirelim.

Bu sırada sosunu ve üzerinin malzemelerini hazırlayalım.

Yarı pişmiş olan hamurumuzu fırından alıp üzerine soru sürelim ve yayalım.

Rendelenmiş kaşar peynirini ve diğer bütün üst malzemelerini dizip fırında 20-25 dakika kenarları kızarıncaya kadar pişirelim.

Dilimlemeden önce 5 dakika kadar dinlendirelim.

Hazır dondurulmuş pizza ise buzları çözüldükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dk kadar pişer. Hazır pizzaların paketlerinin arkasında kaç dakika ve kaç derecede pişirileceği yazar. Bu yazılardan da faydalanabilirsiniz.