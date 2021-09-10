Poğaça yerken bir daha düşünün!

Diyetisyen uzmanı, simit, poğaça gibi yiyeceklerin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığını deneysel olarak ortaya koyup, 20 günün sonunda vücutta oluşan yağ oranını orijinalinin birebir kopyası olan replikayla gösterdi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.09.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 09:49

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, iş yoğunluğu sebebiyle kahvaltıya zaman ayıramayan veya sabah kargaşası sebebiyle çocuklarının çantasına poğaça koyup okula göndererek çocuğunun en önemli öğününü poğaça ile geçiştiren velilere uyarılarda bulundu. Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça ile vücuda fazladan şeker ve yağ yüklendiğini vurguladı.





ÖĞRENCİ VELİLERİNE ÖNEMLİ UYARI Bir poğaçada 10 küp şeker, bir simitte de 22 küp şeker bulunduğuna dikkati çeken Diyetisyen Çelakıl, sabahları en az iki poğaça yiyen kişinin damarlarında bulunan kanda tortulaşma oluştuğunu ve kılcal damarların tıkandığını vurguladı. Diyetisyen Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça, simit, ekmek, pilav ve meyvelerin vücutta çok fazla şeker ve glikoz birikime sebep olduğunun altını çizdi.