Püf noktalarıyla tam ölçülü tavuklu pilav nasıl yapılır? Tane tane dökülen pilavın sırrı burada

MALZEMELER

Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü (veya 2 adet kalçalı but - daha lezzetli ve sulu olur)

5 su bardağı su

1 adet küçük kuru soğan (bütün)

1 çay kaşığı karabiber ve tuz



Pilav için:

2 su bardağı pirinç (baldo tercih edebilirsiniz)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Tavuk etini, bütün soğanı, tuzu ve karabiberi tencereye alın. Üzerine 5 su bardağı suyu ekleyip tavuklar yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan tavukları süzerek kenara alın ve ılıklaşınca tiftikleyin. **Tavuk suyunu süzüp kenarda sıcak tutun.



Pirinci bol soğuk suyla yıkayıp nişastasını akıtın. Ardından ılık, tuzlu suda 15-20 dakika bekletip tekrar süzün.



Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın. Süzülmüş pirinçleri ekleyip pirinçler saydamlaşana kadar 3-4 dakika kavurun. Üzerine 3 su bardağı sıcak tavuk suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.



Pişen pilavın kapağının altına havlu kağıt koyup 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen pilavı nazikçe havalandırın. Tabağa pilavı alıp üzerine tiftiklenmiş tavuk etlerini yerleştirin. Yanında bol karabiber ve turşu ile servis yapabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Pilavın renginin berrak ve parlak olması için kavurma aşamasında tencereye birkaç damla limon suyu sıkabilirsiniz. Tavuk suyunun tam ölçülü olması için süzdükten sonra kaynar tutmayı unutmayın.