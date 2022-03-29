Ramazan hazırlıkları başlasın! Dakikalar içinde hazır iftar sofraları için 5 buzluk tarifi

Derin dondurucu veya buzdolabının buzluk bölümü, hayatı kolaylaştıran en önemli pratik alanlardan biri. Ramazan ayının en büyük kurtarıcısı olan buzluk tarifleri; kısa sürede zengin bir iftar ve sahur menüleri oluşturmanızı sağlıyor. Bu sayede kalabalık sofralar için büyük bir telaşa girmeden dakikalar içinde büyük bir menü sunabilirsiniz. İşte o tarifler…