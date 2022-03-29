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Ramazan hazırlıkları başlasın! Dakikalar içinde hazır iftar sofraları için 5 buzluk tarifi

Ramazan, her yıl heyecanla beklenen ve yılın en güzel zamanlardan biri. Kalabalık iftar sofralarının keyfi, sahurda hep birlikte bir araya gelme alışkanlıkları bağları güçlendirirken aynı zamanda lezzetli bir zaman dilimi sunuyor. Fakat kalabalık sofralarda, iftara yakın vakit diliminde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bazı lezzetleri sizin için listeledik.

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 12:09
Ramazan hazırlıkları başlasın! Dakikalar içinde hazır iftar sofraları için 5 buzluk tarifi

Derin dondurucu veya buzdolabının buzluk bölümü, hayatı kolaylaştıran en önemli pratik alanlardan biri. Ramazan ayının en büyük kurtarıcısı olan buzluk tarifleri; kısa sürede zengin bir iftar ve sahur menüleri oluşturmanızı sağlıyor. Bu sayede kalabalık sofralar için büyük bir telaşa girmeden dakikalar içinde büyük bir menü sunabilirsiniz. İşte o tarifler…

DONDURUCUDA ANNE KÖFTESİ

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 800g kıyma
  • Yarım demet maydanoz
  • 3 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek kırıntısı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

  • Soğanı rendeleyin, sarımsakları ezin ve maydanozları ince olacak şekilde kıyın.
  • Kıymayı bir kaba alın ve rendelenmiş soğanla iyice yoğurun. Soğanın kendi suyu kıymanın kıvam almasını sağlayacaktır.
  • Ardından tüm malzemeler, bir araya getirilir ve iyice yoğrulmaya devam edilir.
  • Tuz ve baharatları da ekledikten sonra biraz daha yoğurun.
  • İstenilen kıvama gelen harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar aldıktan sonra şekillendirin, buzdolabı poşetlerine yatay olacak şekilde yerleştirin ve buzluğa kaldıırn.
  • Köfteler, kullanılmadan önce buzdolabının alt bölmesinde bekletilir.
  • Yeterince yumuşayan köfteleri, ister fırında ister tavada istediğiniz gibi pişirebilirsiniz.

BULGUR KÖFTESİ

Malzemeler:

  • 4 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı su
  • 1 yumurta
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Bulguru derin bir kaba alarak üzerine ilave edin ve suyunu çekene kadar bekleyin.
  • Geniş bir kapta örneğin; bir çiğ köfte tepsisine alarak diğer malzemeleri ekleyin.
  • Köfteleri iyice yoğurmaya başlayın ve iyice toparlanana kadar 15 dakika kadar yoğurmaya devam edin.
  • Köfte harcından ince rulolar yaptıktan sonra nohut büyüklüğünde parçalar kopararak biraz suya batırılan elinizde yoğurun.
  • Bol miktarda kaynamış suyun içerisine biraz tuz attıktan sonra köfteleri ilave edin ve 10 dakika kaynatın.
  • Bulgur köftelerini, bir kaşık kevgirle geniş bir tepsi alın ve sallayarak soğumaya bırakın.
  • Soğuyan köftelerimizi poşetleyerek dondurucuya kaldırın.
  • İstediğimiz zaman dondurucudan çıkararak çorba ve yemeklerde pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

BUZLUKTA KARNIYARIK

Malzemeler:

  • Patlıcan
  • Domates
  • Biber
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Patlıcanları alacalı olacak şekilde soyduktan sonra tuzla biraz ovun ve yağda veya fırında kızartın.
  • Kızarmış patlıcanları havlu üzerinde yağını süzdükten sonra soğumaya bırakın.
  • Domates ve biberleri doğrayın ve patlıcanların içine yerleştirin.
  • Ardından tüm patlıcanları kilitli buzdolabı poşetlerine yerleştirin.
  • Pipetle havasını çektikten sonra iyice ağzını kapatın ve buzluğa kaldırın.
  • Buzluktan çıkardıktan sonra iç harcını hazırlayın ve doldurun. Fırında veya ocakta pişirebilirsiniz.

PATATESLİ HINGEL

Malzemeler:

  • 1 yumurta
  • 4 – 5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Su

İç harcı için;

  • 4 orta boy patates haşlanmış
  • 1 orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardagı sıvı yağ
  • 1 çay kaşıgı karabiber
  • Pul biber
  • Nane
  • Maydanoz
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Öncelikle iç malzemesini hazırladıktan sonra, patatesleri yıkayın ve soyup dilimleyin. Ardından haşlamaya başlayın.
  • Patatesleri haşlarken salçalı sosu hazırlayın.
  • Salçalı sos için soğanları doğrayın ve iyice kavurun.
  • Salçasını, tuzunu, baharatlarını ilave edin ve ocağı kapattıktan sonra ince doğranmış maydanozları ekleyin.
  • Patatesler piştikten sonra iyice ezin ve sosu da ilave edip karıştırın.
  • İç harcı dinlendirirken hamuru hazırlamaya başlayabilirsiniz.
  • Bir karıştırma kabına unu ve tuzu ilave ederek karıştırın, ortasını havuz yaparak içine yumurtayı kırın.
  • Suyu yavaşça ilave ederek biraz sert bir hamur elde edin ve bezelere ayırarak biraz dinlendirin.
  • Dinlenen hamurları açtıktan sonra çay bardağı yardımıyla kesin.
  • Her beze sonunda bir çay kaşığı yardımıyla yuvarlak kesilen hamurların içerisine iç harçtan koyarak kapatın.
  • Kapatılan hamurları biraz dinlendirdikten sonra buzdolabı poşetlerine alın ve dondurun.

DONDURUCUDA PİZZA

Malzemeler:

  • 5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Yarım yemek kaşığı tuz
  • 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Bir paket instant maya
  • 2 su bardağı su

Domates sosu için;

  • 1 adet domates veya yeteri kadar domates konservesi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağı su
  • Kekik, tuz, kırmızı toz biber

Üzerine;

  • Mantar
  • Sosis, sucuk
  • Zeytin
  • Yeşil biber
  • Kapya biber
  • Kaşar veya mozzeralla peyniri
  • Konserve mısır

Hazırlanışı:

  • Yoğurma kabına su, şeker ve maya alınır ve eritilir.
  • Tuz ve yağ da eklenir, sonra yavaş yavaş un eklenerek yoğurulur ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir.
  • Hamurun üzeri kapatılır ve en az 30 dk mayalanması beklenir.
  • Domates rendelenir veya domates konservesi açılır.
  • Salçalar da domates rendesine eklenir baharatlar da eklenir ve suyuda eklenerek iyice salçalar eriyene kadar karıştırılır.
  • Pizza malzemeleriniz isteğe göre ince ince kesilir ayarlanılır.
  • Mayalanan hamuru tezgahta toparlayıp eşit parçalara bölüp bezeler yapılır üzeri kapatılır.
  • Her beze yemek tabağı büyüklüğünde açılır .
  • Bütün bezeler açıldıktan sonra sırasıyla açılan hamurlar yağlı kâğıda alınır.
  • Öncelikle domates sosu sürülür daha sonra birazcık kaşar peyniri tabana yayılır daha sonra sırasıyla diğer malzemeler konur ve buzluğa konur.
  • Bir kaç tane üst üste koyulabilir bir iki saat donmaları beklenir daha sonra buzdolabı poşetine alınır ve tekrar buzluğa kaldırılır.
  • İstediğiniz zaman buzluktan çıkartıp 180° önceden ısıtılan fırında önce alt rafında pişirelim.
  • Pişen pizzayı çıkarıp üzerine biraz kaşar peyniri rendesi eklenip tekrar fırının bu sefer orta rafında peynir eriyene kadar pişirilir.
SON DAKİKA SON DAKİKA