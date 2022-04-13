Ramazanda sıfır şeker fit güllaç tüketin!

Tabii ki Ramazan pidesi vazgeçilmezimiz. Yemeklerin yanına iftarda 2 dilim ekmek yerine 1 avuç içi büyüklüğünde pide ekleyebilirsiniz. Her gün tüketmek yerine haftada en fazla 3-4 gün tüketmek daha sağlıklı. Sahurda ise pide tüketmek basit şeker içeriği nedeniyle gün içerisinde acıkmanıza neden olur. Bu neden sahurda esmer ekmek tüketebilirsiniz.

Yemek biter bitmez üzerine meyve veya tatlı yemek sağlık için iyi bir tercih değil. Yemekten 2 saat sonra kendinize güzel bir ara öğün planlayın. 1-2 porsiyon meyve yanında 1 bardak süt veya yoğurt tüketirseniz kan şekeriniz dengelenir. Ara öğün yerine haftada 2 kez sütlü tatlı veya çikolata tüketebilirsiniz. Şerbetli tatlılardan uzak durun.

SIFIR ŞEKER FİT GÜLLAÇ TARİFİ:

8 yaprak güllaç

6-8 adet hurma

Çekilmiş fındık

1 lt tam yağlı süt (laktozsuz olabilir)

1 yemek kaşığı gül suyu

Hazırlanışı:

Hurmaları az su ile içine suyu çekene kadar kaynatın, blendırdan geçirin. Karışımı süte ilave edin, sütü el değecek sıcaklığa gelene kadar ısıtın ve gül suyunu ekleyin. Güllaç yapraklarını aralarına süt ve az fındık ilave ederek üst üste sıralayın. Üzerine süslemek için nar ilave edebilirsiniz. Bir porsiyonu 120 kalori olacaktır. Afiyet olsun.