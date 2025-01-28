Şefin tarifini binlerce kişi izledi! Bakın en sulu ve lezzetli tavuk göğsünün sırrı neymiş...

TikTok şefi @ketorecipes, "şimdiye kadar yapılmış en sulu tavuk göğsü" tarifini paylaştı. Bu tarifteki tavuk göğsü o kadar sulu ki, "neredeyse suyundan damlıyor" diyebiliriz. Videoda paylaşılan adımlar, kolayca uygulanabilir ve sonuca ulaşmak oldukça basit.
"LEZZETİNİ ARŞA ÇIKARAN O SIR!"
Tavuk göğsünü ekstra sulu yapmak için ilk adım, tavuk etini doğru şekilde marine etmektir. Şef, tavuk göğsüne baharatlar, yoğurt, limon suyu ve bir "sır" malzeme ekleyerek etin lezzetini artırıyor. Videoda dikkat çeken en önemli püf noktası ise, etin liflerini yumuşatmak için tavuk göğsüne bir tutam kabartma tozu eklemektir.
Tarifte ayrıca, tavuk göğsünün pişirilmeden önce oda sıcaklığına gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Ardından, tavuk göğsü orta ateşte üzeri kapalı olarak yaklaşık üç buçuk dakika pişirilir. Sonrasında tavuk ters çevrilir ve pişirme süresi yedi dakikadan fazla tutulur. Bu işlem, tavuk etinin içinin sulu ve yumuşak olmasını sağlıyor.
"BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ"
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, tavuk göğsünün beş dakika kadar dinlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu adım, etin suyunun etin içinde kalmasını sağlar ve böylece daha lezzetli bir sonuç elde edilir.
Videoda, bu yöntemle pişirilen tavuk göğsünün her seferinde mükemmel sonuç verdiği vurgulanıyor. Şefin paylaştığı tarif, özellikle tavuk göğsünü daha önce kuru ve sert pişirenler için oldukça kullanışlı. Şu ana kadar video, 5.000'den fazla izlenmeye sahip ve birçok izleyici tavuk pişirme becerilerini geliştirmek için bu tarifi denemek için sabırsızlanıyor.
Bazı izleyiciler, ekstra lezzet için tavuk göğsünün pişirilmesinde hava fritözü ve alüminyum folyo kullanmayı önerdi. Bir diğer izleyici ise "Yeter, ne kadar mükemmel tarif" yorumunu yaparak şefin tariflerini takdir etti. Diğer bir izleyici ise, "Tarifleriniz harika, teşekkür ederim" şeklinde yorum yaptı.
İŞTE O TARİF!
Şefin önerdiği tarifin içeriği ise şu şekilde:
Tavuk göğsünü daha önce kuru ve sert pişirenlerin, bu tarifi deneyerek mükemmel sonuçlar elde etmesi mümkün. Bu basit ama etkili adımlar, tavuk pişirme konusunda bir devrim yaratabilir.