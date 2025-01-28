Şefin tarifini binlerce kişi izledi! Bakın en sulu ve lezzetli tavuk göğsünün sırrı neymiş...

TikTok şefi @ketorecipes, "şimdiye kadar yapılmış en sulu tavuk göğsü" tarifini paylaştı. Bu tarifteki tavuk göğsü o kadar sulu ki, "neredeyse suyundan damlıyor" diyebiliriz. Videoda paylaşılan adımlar, kolayca uygulanabilir ve sonuca ulaşmak oldukça basit.

"LEZZETİNİ ARŞA ÇIKARAN O SIR!"

Tavuk göğsünü ekstra sulu yapmak için ilk adım, tavuk etini doğru şekilde marine etmektir. Şef, tavuk göğsüne baharatlar, yoğurt, limon suyu ve bir "sır" malzeme ekleyerek etin lezzetini artırıyor. Videoda dikkat çeken en önemli püf noktası ise, etin liflerini yumuşatmak için tavuk göğsüne bir tutam kabartma tozu eklemektir.

Tarifte ayrıca, tavuk göğsünün pişirilmeden önce oda sıcaklığına gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Ardından, tavuk göğsü orta ateşte üzeri kapalı olarak yaklaşık üç buçuk dakika pişirilir. Sonrasında tavuk ters çevrilir ve pişirme süresi yedi dakikadan fazla tutulur. Bu işlem, tavuk etinin içinin sulu ve yumuşak olmasını sağlıyor.