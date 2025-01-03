Şifası demleme tekniğinde! Gül çayı bakın nasıl iyileştiriyor...

GÜL ÇAYI
MALZEMELER
4 yemek kaşığı gül yaprağı
1 yemek kaşığı limon otu
1 adet tarçın çubuğu
1 yemek kaşığı portakal suyu
1 tatlı kaşığı rezene tohumu
1/2 çay kaşığı limon kabuğu
4 su bardağı su
Buz (eğer soğuk yapacaksanız)
Bal (isteğe bağlı)
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4 su bardağı suda kaynatıp servis edin.
OTLU ÇAY
MALZEMELER
2-3 dal ısırgan otu
2 adet taze nane
1 tarçın çubuğu
4 su bardağı su
1 yemek kaşığı bal
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4-5 dakika boyunca kaynatın.
SOĞUK ALGINLIĞI ÇAYI
MALZEMELER
Yarım elma
Yarım portakal
Yarım limon
Yarım ayva
1 çubuk tarçın
4-5 karanfil
1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI: Bal hariç bütün malzemeler, kabuklu bir şekilde iri iri kesilip tarçın ve karanfille birlikte bir miktar suda kaynatılır. Kaynayınca bardağa süzülüp bir tatlı kaşığı balla içilir.