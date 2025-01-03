Şifası demleme tekniğinde! Gül çayı bakın nasıl iyileştiriyor...

GÜL ÇAYI

MALZEMELER

4 yemek kaşığı gül yaprağı

1 yemek kaşığı limon otu

1 adet tarçın çubuğu

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

1/2 çay kaşığı limon kabuğu

4 su bardağı su

Buz (eğer soğuk yapacaksanız)

Bal (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4 su bardağı suda kaynatıp servis edin.

OTLU ÇAY

MALZEMELER

2-3 dal ısırgan otu

2 adet taze nane

1 tarçın çubuğu

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4-5 dakika boyunca kaynatın.

SOĞUK ALGINLIĞI ÇAYI

MALZEMELER

Yarım elma

Yarım portakal

Yarım limon

Yarım ayva

1 çubuk tarçın

4-5 karanfil

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Bal hariç bütün malzemeler, kabuklu bir şekilde iri iri kesilip tarçın ve karanfille birlikte bir miktar suda kaynatılır. Kaynayınca bardağa süzülüp bir tatlı kaşığı balla içilir.