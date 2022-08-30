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Sıfır kimyasal, tamamen organik! Yemeklerdeki lezzeti şaha çıkaran doğal bulyon sırrı

Bulyon, özellikle yemeklere, pilavlara lezzet veren ve her mutfakta yerini alan bir kullanıma sahip. Fakat işlenmiş ürün tüketmek istemeyenler için bulyon, içerisindeki koruyucular nedeniyle tehlikeli görülüyor. Bu nedenle geliştirilen doğal tavuk bulyon tarifi, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin sırrı haline geldi. İşte bu tarifin püf noktaları…

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:42
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Sıfır kimyasal, tamamen organik! Yemeklerdeki lezzeti şaha çıkaran doğal bulyon sırrı

Birçok evin ana malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan doğal tavuk bulyon tarifi, aslında her daim kolaylıkla kullanabileceğiniz şekilde hazırlanabiliyor. Bu sayede en lezzetli yemeklere tek adımda ulaşabilirsiniz. İşte ev yapımı, tamamen doğal o lezzet dolu tarif…

MALZEMELER

  • 2 adet havuç
  • 2 adet soğan
  • 2 adet kereviz sapı (yaprakları da kullanılmalı)
  • 1 adet defne yaprağı
  • 3 yaprak adaçayı
  • 10 parça tavuk kanadı
  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

ET BULYON TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Havuçları yıkadıktan sonra doğrayın.
  • Soğanların ilk kabuklarını soyup yıkayın ve havuçların büyüklüğünde doğrayın.
  • Kereviz saplarını yıkayıp doğrayın ve doğradıklarınızın hepsini bir tepsiye yayın. Üzerine baharatları ekleyin.
  • Tavukları çizdikten sonra malzemelerin üzerine bırakın ve yaklaşık 200 derece önceden ısıtılmış fırında fırınlayın.
  • Pişen tavukları fırından alıp ocağa yerleştirin, ocağı yüksek ateşte açıp 2 litre kaynamış sıcak suda sebzeleri ezin.
  • Sebzeler ezilmeye başlayınca karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin.
  • Sebzeler ve tavuk iyice ezildiğinde süzgeçten süzün ve soğumaya bırakın.
  • Et suyunu buz poşetlerine doldurun ve derin dondurucuda dondurun.
  • İhtiyacınız olduğunda birer kalıp şeklinde tüm yemeklerinizde ve pilavlarınızda kullanabilirsiniz.
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