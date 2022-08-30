Sıfır kimyasal, tamamen organik! Yemeklerdeki lezzeti şaha çıkaran doğal bulyon sırrı

Birçok evin ana malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan doğal tavuk bulyon tarifi, aslında her daim kolaylıkla kullanabileceğiniz şekilde hazırlanabiliyor. Bu sayede en lezzetli yemeklere tek adımda ulaşabilirsiniz. İşte ev yapımı, tamamen doğal o lezzet dolu tarif…
ET BULYON TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Havuçları yıkadıktan sonra doğrayın.
- Soğanların ilk kabuklarını soyup yıkayın ve havuçların büyüklüğünde doğrayın.
- Kereviz saplarını yıkayıp doğrayın ve doğradıklarınızın hepsini bir tepsiye yayın. Üzerine baharatları ekleyin.
- Tavukları çizdikten sonra malzemelerin üzerine bırakın ve yaklaşık 200 derece önceden ısıtılmış fırında fırınlayın.
- Pişen tavukları fırından alıp ocağa yerleştirin, ocağı yüksek ateşte açıp 2 litre kaynamış sıcak suda sebzeleri ezin.
- Sebzeler ezilmeye başlayınca karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin.
- Sebzeler ve tavuk iyice ezildiğinde süzgeçten süzün ve soğumaya bırakın.
- Et suyunu buz poşetlerine doldurun ve derin dondurucuda dondurun.
- İhtiyacınız olduğunda birer kalıp şeklinde tüm yemeklerinizde ve pilavlarınızda kullanabilirsiniz.