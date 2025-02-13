Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı! Sadece bir kaşık ekleyin... Ne ekşiyor ne kıvamı bozuluyor!

Sütünüzü bir gece beklettikten sonra buzdolabına alın ve bir gün bekletin.

Ilık sütün içerisinde önceden kalmış veya evde bulunan yoğurdunuzu ekleyin ve karıştırın.

1.5 litre sütü bir tencereye ekleyin ve kaynatın. Kaynayan sütün havasını almak için ara ara karıştırın.

Yemeklerin en lezzetli eşlikçisi olan yoğurdu evde mayalarken en önemli kısmını unutmamak gerekir. Yoğurdumuzun kıvamı hem ağzımızda güzel bir lezzet bırakacak hem de tüketim süresini uzatacak.

Yoğurdunuzun taş gibi bir kıvamda olmasını sağlayacak o malzeme ise mayalama sırasında yarım çay kaşığı tuz eklemek. Bu yöntem yoğurdunuzun sertleşmesini sağlayarak sofralarınızın ve yemeklerinizin vazgeçilmez eşlikçisi olacak.

Yarım çay kaşığı ile mayaladığınız yoğurdun yanında, kıvamının iyice oturması için bir diğer yol ise yoğurdunuzun üstünü delikli süzgeç ile kapatarak iyice sarmalamak olacaktır. Tencerenizle aynı boyutta delikli süzgeci yoğurdunuzun üzerine kapatın ve güzelce sarın.