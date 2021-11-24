Aldığınız tavuk bu şekilde gözüküyorsa ağzınıza bile sürmeyin!

Düşük yağ oranı ve protein bakımı açısından zengin olan tavuk eti, hemen hemen her evin buzluğunda yerini alır. "Ne pişirsem?" sorusu akıllara düştüğünde kurtarıcı bir ana besin olan tavuk, bozulduğunda ise sağlık açısından oldukça kötü sonuçlar doğurabilir. Bozuk tavuk kanda yüksek oranda mikrop görünmesine neden olabilir ve bu durum son derece risklidir. Bahsedeceğimiz bu 3 yöntemi dikkate alırsanız, tavuğun bozulduğunu hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

BOZUK TAVUK NASIL ANLAŞILIR?



Tavuğu koklayın



Bozuk çiğ tavukta oldukça yoğun ekşi bir koku oluşur. Bu kokuyu fark etmemek çok zordur. Donmuş tavukta bu kokuyu biraz daha geç fark edebilirsiniz. Tavuk çözüldükten sonra ekşimsi koku daha net anlaşılacaktır. Eğer yoğun ve ekşi bir koku alıyorsanız kesinlikle pişirmeye kalkışmayın!

Tavuğun rengini kontrol edin

Bozuk tavuğun rengi pembeden griye dönmeye başlar.Renk değişiminin yanı sıra tavuğun renginde solgunlaşma da önemli bir sinyaldir. Tavuğun rengindeki grilik atrarsa hiç düşünmeden çöpe atın aksi halde sağlığınızdan olabilirsiniz.

Tavuğun dokusunu kontrol edin

Taze tavuğun dış yüzeyi cilalı gibi kaygan bir yapıda olmalıdır.Ancak bu kayganlığın hafif olması son derece önemli. Tam tersi, yüzeydeki kayganlık artarsa tavuğun bozulduğuna emin olabilirsiniz.

PİŞMİŞ TAVUĞUN BOZULDUĞUNU NASIL ANLARIZ?







Pişmiş tavuğu doğru bir şekilde muhafaza ettiğinizde 3 gün saklayabilirsiniz. Uzmanlar üç günden fazla beklemiş tavuğun yenmesini tavsiye etmiyor. Ayrıca pişmiş tavuğun 3 gün doğru bir şekilde saklanması da son derece önemli. Pişmiş tavuk bozulduğunda yine ekşi bir koku, tat bozukluğu meydana gelir. Sağlığınız için en doğru olan şey tavuğun piştiği gün tüketilmesidir.