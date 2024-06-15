Tek yudumu bile C vitamini deposu! Vücudu yenileyen antioksidan deposu tarif...

Kiraz, Türkiye'nin meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan bir meyvedir. Kirazın tarihi, M.Ö. 3000'lere kadar uzanmaktadır. İlk olarak Doğu Avrupa ve Batı Asya'da yetiştirildiği düşünülmektedir. Daha sonra bu bölgeden İran, Kafkasya ve Anadolu'ya yayıldı.

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 15.06.2024 10:11 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye'nin en önemli kiraz üreticisi şehirleri arasında Isparta, Bursa, Denizli, Hatay, Adana ve Mersin yer almaktadır. Kirazın kültürel önemi de oldukça yüksektir. Türk mutfağında taze kiraz; marmelat, reçel, şurup ve likör olarak kullanılır. Ayrıca kiraz tatlısı ve kiraz pastaları da oldukça popülerdir.

Kiraz aynı zamanda Türk halk müziğinde de önemli bir yere sahiptir. Kiraz ağacının gölgesi de yaz aylarında insanların serinlemesi için tercih edilen bir yerdir. Kirazın sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. İçerdiği C vitamini, potasyum, magnezyum ve demir gibi vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığı önleyici etkisi vardır. Kiraz aynı zamanda antioksidanlar açısından da zengindir ve cilt sağlığına da faydalıdır.Kirazın faydaları, içeriğinde yer alan fonksiyonel bileşenlerine, vitamin ve mineral değerlerine bağlıdır.