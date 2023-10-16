Ustasından en lezzetli turşunun sırrı! Kütür kütür olması için içine...

"Lezzetli olması için kaya tuzu, sarımsak ve maydanoz koymalılar. Yalnız kurulacak turşu malzemesinin de yerli olması lazım, turşu da silolu malzeme olmaz. Yerli salatalık, acur, kelek bunların hepsi olur. Herkesin kendi kurma şekli var tabi. Herkesin kurması bir olmaz. Herkesin kendi el lezzeti ve damak tadı önemli burada."