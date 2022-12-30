Yaprak sarması yaparken bu hataya düşmeyin! Lezzetini zehre çeviriyor…

POŞETLE YAPRAK SARMA YÖNTEMİ

İncecik kalem gibi sarmalara sahip olmak istiyorsanız poşet yöntemi çok işinize yarayacak. Buzdolabı poşedi ya da herhangi bir ince poşet ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak poşedi bir masaya koyun ardından üzerine saracağınız yaprağı ve iç harcını koyun sonra poşeti alttan üzerine kapatıp ucuyla yuvarlamaya başlayın. Bu yöntem ile hem ince hem de hızlı bir şekilde sarabileceksiniz.