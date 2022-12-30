Yaprak sarması yaparken bu hataya düşmeyin! Lezzetini zehre çeviriyor…

Yaprak sarmanın iç harcını hazırlamak lezzeti açısından oldukça önemli. Fakat iç harcının önemi kadar yaprağı da önemli bir rol oynuyor. Peki sarma yaparken dikkat edilmesi noktalar neler biliyor musunuz? Gelin bunlara birlikte bir bakalım.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yaprak sarması yaparken dikkat edilmesi noktalardan biri de yaprakların boyutu. Eğer yapraklarınız büyük olursa daha rahat sarabilirsiniz. Özellikle yaprakların damarları kalın olmazsa, sarmalarınız daha lezzetli olacaktır. Fakat kalın olması lezzetini bozabilir.
ETLİ YAPRAK SARMASINDA YAPRAKLAR KÜÇÜK OLMALI
Etli yaprak sarması yapacaksanız, yapraklarınızın küçük olması gerekiyor. Yaprakları küçük tercih etmeniz, hem kıymalı harcın lezzetini ön plana çıkarmış olacak hem de sarmalarınızın tam kıvamında pişmesini sağlayacak.
SALAMURA ASMA YAPRAK KULLANIRKEN DİKKAT!
Salamura asma yaprak kullanıcaksanız tuz oranına dikkat etmelisiniz. Sarma yapmadan bir gün önce yaprakları suyun içinde bekletmeniz çok önemli. Eğer bekletmezseniz iç harcı ile birleşince tuz oranının yüksek olmasından tadı adeta zehire dönüşebilir. Eğer suda bekletmeyi unutursanız, yaprakları sarmadan önce 3 saat kadar bekletmeniz yeterli olacaktır.
TAZE YAPRAK KULLANIRKEN BUNA DİKKAT EDİN!
Eğer sarma yaparken taze yaprak kullanacaksanız, taze yaprakları, salamura yapraklardan daha fazla kaynatmanız ve suda bekletmeniz gerekecek. Eğer bunu uygulamazsanız yapraklarınız hem sert kalacak hem de sarması oldukça sizi zorlayacak.
PİRİNÇLERİ YIKAYIP SÜZMEYİ UNUTMAYIN
Yaprak sarması yaparken iç harcında dikkat edilmesi gereken önemli püf noktalarından biri, kırık pirinç kullanmak. Kırık pirinç kullandığınızda sarmalarınız daha lezzetli olacak. Ayrıca pirinci yıkayıp suyunu süzmeyi de unutmayın. Bu işlem sonucu pirinciniz yumuşayarak sert kalması önlenecek hem de iç harcınız daha lezzetli olacak.
POŞETLE YAPRAK SARMA YÖNTEMİ
İncecik kalem gibi sarmalara sahip olmak istiyorsanız poşet yöntemi çok işinize yarayacak. Buzdolabı poşedi ya da herhangi bir ince poşet ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak poşedi bir masaya koyun ardından üzerine saracağınız yaprağı ve iç harcını koyun sonra poşeti alttan üzerine kapatıp ucuyla yuvarlamaya başlayın. Bu yöntem ile hem ince hem de hızlı bir şekilde sarabileceksiniz.