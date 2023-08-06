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Yaptığınız en kabarık kek olacak! “Bulut yemiş” gibi hissettiren o püf noktası…

“Hangi tarifi denediysem, ne eklediysem kekim bir türlü kabarmadı” diyorsanız tam size göre bir tarifimiz var. Verdiğimiz püf nokta ve tarif sayesinde yapacağınız en kabarık kek olacak!

Giriş Tarihi: 06.08.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 17:27
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Yaptığınız en kabarık kek olacak! “Bulut yemiş” gibi hissettiren o püf noktası…

Kek; çay saatlerinin olmazsa olmazı, hem misafir sofrasını renklendiriyor hem de midenizi şenlendiriyor. Herkesin tarifini isteyeceği kabarıklıkta kek için sadece bir püf noktaya ihtiyacınız var. İşte o püf nokta tarifimizde saklı…

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı süt
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 2 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı toz kakao
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 4 adet yumurtayı bir kaba kırın.

BULUT GİBİ KABARIK KEK NASIL YAPILIR?

  • Kaptaki yumurtaları yavaşça mikserle çırpın.
  • Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerini yavaş yavaş ekleyin ve yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın, pürüzsüz bir kıvama gelince karıştırmayı bırakın.
  • Hamurunuzda hava kabarcıkları oluşması gerekiyor, bu hava kabarcıkları sayesinde kikiniz kabaracak.
  • Kaba 1 su bardağı ayçiçek yağını ekleyin.
  • 1 su bardağı süt ekleyin.
  • 1 dakika boyunca mikserle çırpın.
  • Sıvıların karışma kısmı sona erdi, kurular için farklı bir kaba geçin.
  • Bu kaba 3 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı boşaltın.
  • Tel süzgeçle güzelce çırpın.
  • Ardından bu karışımı, süzgeçten geçirerek hamur karışımının üzerine hiç topak olmayacak şekilde aktarın.

  • Kabarmasının asıl püf noktası, bu aşamada mikseri ve tel çırpıcıyı kenara bırakarak spatula kullanmak.
  • Hamurun içine aktardığınız bütün kuruları, içeri doğru olacak şekilde karıştırın. Bu işleme katlamak anlamına gelen "fold" etmek deniliyor
  • Kek kalıbınızın içini iyice yağlayın.
  • Eğer kekinizin iki renkte ya da iki aromada olmasını istiyorsanız yarısından çoğunu kek kalıbına boşaltın.

  • Geriye kalan kısmına, 3 yemek kaşığı süt ve 2 yemek kaşığı kakao ekleyin. Kakaoyu da aktarmadan önce süzgeçten geçirmeniz gerekli ki topak topak olmasın.
  • Bu karışımı da yine spatulayla içeri doğru karıştırın.
  • 180 derece fırında, 40 - 50 dakika pişirin.

Bulut gibi kabarık bir o kadar da lezzetli kekiniz hazır.

Afiyet olsun!

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