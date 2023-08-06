Yaptığınız en kabarık kek olacak! “Bulut yemiş” gibi hissettiren o püf noktası…

Kek; çay saatlerinin olmazsa olmazı, hem misafir sofrasını renklendiriyor hem de midenizi şenlendiriyor. Herkesin tarifini isteyeceği kabarıklıkta kek için sadece bir püf noktaya ihtiyacınız var. İşte o püf nokta tarifimizde saklı…
BULUT GİBİ KABARIK KEK NASIL YAPILIR?
- Kaptaki yumurtaları yavaşça mikserle çırpın.
- Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerini yavaş yavaş ekleyin ve yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın, pürüzsüz bir kıvama gelince karıştırmayı bırakın.
- Hamurunuzda hava kabarcıkları oluşması gerekiyor, bu hava kabarcıkları sayesinde kikiniz kabaracak.
- Kaba 1 su bardağı ayçiçek yağını ekleyin.
- 1 su bardağı süt ekleyin.
- 1 dakika boyunca mikserle çırpın.
- Sıvıların karışma kısmı sona erdi, kurular için farklı bir kaba geçin.
- Bu kaba 3 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı boşaltın.
- Tel süzgeçle güzelce çırpın.
- Ardından bu karışımı, süzgeçten geçirerek hamur karışımının üzerine hiç topak olmayacak şekilde aktarın.