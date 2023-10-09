Yediğiniz en çıtır patates kızartmasının sırrı! Kızartmadan hemen önce bunu yaparsanız...

Patatesleri dilimlere ayırıp yıkadıktan sonra suyunu iyi bir biçimde süzmelisiniz. Bu sayede istediğiniz kıvamda patates kızartması elde edebilirsiniz. Islak patatesler, yağın içerisine girdiği esnada sıçramaya neden olur ve istenilen kıvama gelmezler.

SOĞUK SUDA BEKLETİN

Patatesler dilimlendiği zaman içerisinde yer alan nişastayı salar ve yumuşarlar böylece çıtır çıtır olmaları önlenir. Bu yöntem sayesinde yumuşamasının önüne geçerek patateslerin daha sert bir yapıda patatesler elde edebilirsiniz. Patates kızartmasını çıtır çıtır yapmak için bir diğer yöntem ise patatesleri sirkeli soğuk suyun içerisinde bekletmek. Bu yöntem için bir kabın içerisini soğuk suyla doldurun, birkaç damla sirke ekleyin ve patatesleri suyun içerisine koyarak bekletin.