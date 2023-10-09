Yediğiniz en çıtır patates kızartmasının sırrı! Kızartmadan hemen önce bunu yaparsanız...

Çıtır çıtır damaklarda şenlik oluşturacak patates kızartmasının bazı püf noktaları var. Patates seçiminden kızartma aşamasına kadar dikkat edilmesi gereken bu noktalar patatesleri istediğiniz kıvama getirmenizi sağlayacak.
Patates kızartmasının çıtır çıtır olmasını için uygulayabileceğiniz yöntemler şöyle;
SODANIN İÇİNDE BEKLETİN
Bu yöntem için ilk olarak bir kasenin içerisinde soda ile tuzu karıştırın. Ardından dilimlere ayırdığınız patates parçalarını içine ekleyip 30 dakika boyunca bekletin. 30 dakikanın sonunda karışımın içerisindeki patatesleri süzün ve kızartın. Bu sayede patates kızartmalarının çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.
SÜTÜN İÇERİSİNDE BEKLETİN
Patatesleri dilimledikten sonra, birkaç saat boyunca sütün içerisinde bekletip kızartmak da patateslerin kıtır bir kıvamda olmasını sağlayabilir. Bu yöntem sayesinde patatesler daha az miktarda yağ çeker böylece istenilen çıtırlığa kolaylıkla ulaşılabilinir.
SÜZÜN
Patatesleri dilimlere ayırıp yıkadıktan sonra suyunu iyi bir biçimde süzmelisiniz. Bu sayede istediğiniz kıvamda patates kızartması elde edebilirsiniz. Islak patatesler, yağın içerisine girdiği esnada sıçramaya neden olur ve istenilen kıvama gelmezler.
SOĞUK SUDA BEKLETİN
Patatesler dilimlendiği zaman içerisinde yer alan nişastayı salar ve yumuşarlar böylece çıtır çıtır olmaları önlenir. Bu yöntem sayesinde yumuşamasının önüne geçerek patateslerin daha sert bir yapıda patatesler elde edebilirsiniz. Patates kızartmasını çıtır çıtır yapmak için bir diğer yöntem ise patatesleri sirkeli soğuk suyun içerisinde bekletmek. Bu yöntem için bir kabın içerisini soğuk suyla doldurun, birkaç damla sirke ekleyin ve patatesleri suyun içerisine koyarak bekletin.
DONDURUN
Patatesleri dilimler halinde kestikten sonra dondurucuda donması için bekletin. Patatesler donduktan sonra dondurucudan çıkarıp kızartın. Patatesler donmuş bir biçimde oldukları için daha iyi kızarırlar.
PATATES SEÇİMİNE DİKKAT EDİN
Patates kızartmasının çıtır çıtır olması için patates alırken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Patatesin altın sarısı renkte ve ince kabuklu olması, kızartıldığı zaman çıtır çıtır olmasını sağlar.
FAZLA YAĞ ÇEKMESİNİ ENGELLEYİN
Patatesleri kızartmadan önce yağın iyice ısınması için bekleyin. Eğer yağ tam olarak ısınmadan patatesleri eklerseniz, fazla yağ çekmesine neden olursunuz. Böylece patatesler çıtır olmaktan oldukça uzak olurlar.
Ayrıca tencereye patatesleri eklerken az miktarda ilave etmeye dikkat edin. Eğer aynı anda çok fazla patates eklerseniz eşit olarak pişmez, üst üste gelirler ve fazla yağ çekerler.