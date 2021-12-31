Yeni yıla lezzet dolu bir başlangıç: Yılbaşı sofrası menüsü

Çorbasından ana yemeğine, tüm kış lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz bu menü ile hem alışılmışın dışında hem de lezzet dolu bir sofra hazırlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle geçireceğiniz her bir dakikanın tadına doyamayacağınız bu sofrada anılarınıza eşlik edecek bu lezzetler sayesinde unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz.
İÇİNİZİ ISITACAK BİR GİRİŞ: BALKABAĞI ÇORBASI
Malzemeler:
Yapılışı:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 250 gr bal kabağı
- 1 soğan
- 1 havuç
- 1 su bardağı et suyu
- 3 su bardağı süt
- 1 tutam tane karabiber
- Tuz
- Krema
- Soğanların kabuğunu soyun ve havuç ve bal kabağını birlikte küçük parçalar şeklinde doğrayın.
- Tereyağını tencerede biraz ısıttıktan sonra soğan, bal kabağı ve havucu ekleyip kavurmaya başlayın. Bu aşamada sebzelerin yanmamasına dikkatli edin.
- Et suyunu ve suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve sebzeleri haşlanmasını bekleyin. Haşlandıktan sonra bu sebzeleri karıştırıcıyla püre şeklinde ezin.
- Tuz ve baharatı ekleyip biraz daha pişirin. Böylece tüm lezzetleri birbiriyle özdeşleşebilir.
- Ardından çorbayı kaselere paylaştırıp kremayı kalp şeklinde çorbanın üzerine sıkın. Sıcak servis yapın.
DOYURUCU BİR ANA YEMEK: SANDAL KÖFTE
- 350 gram kıyma
- Yarım su bardağından biraz az galeta unu
- 1 adet soğan
- 1 adet yumurta
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı tuz
Püresi için;
- 3 adet orta boy patates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Garnitür için:
Üzeri için:
- 1,5 su bardağı rendelenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı zeytinyağ
- Tuz, karabiber, kekik
- Rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
- Püre yapmak için patatesleri kaynatın. Bu sırada köftenin harcını hazırlayabilirsiniz.
- Bir kaba alacağınız kıymanın üzerine soğan ve sarımsağı rendeledikten sonra galeta unu, yumurta, baharatlar ve suyu ekleyin. İyice özdeşleşene kadar 5-6 dakika kadar yoğurun.
- Biraz dinlenebilmesi için kıymanın üzerini streç filmle kapadıktan sonra buzdolabına koyun.
- Bu sırada haşlanmış patatesleri püre haline getirin, süt, tereyağı ve karabiberi de ekledikten sonra iyice karıştırıın ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Bir yandan da domates sosu malzemelerini ufak bir tencereye alın ve hafifçe özdeşleşene kadar karıştırın ve biraz kaynatın.
- Buzdolabından dinlenmiş olan köfteyi 4 eşit parçaya bölün, bu parçaları yuvarlayın ve köşelerinden uzatarak elips şekli verdikten sonra köftelerin ortasına bastırarak bir çukur oluşturun. Bu sayede bir sandal şekli elde edebilirsiniz.
- Şekil verdiğiniz köfteleri, uygun bir tepsi veya borcama aldıktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin.
- Pişen köftelerin üzerine garnitürü ekleyin, üzerine ise hazırladığınız domates sosundan dökün. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyin.
- Kaşar peynirlerinin üzeri kızarana kadar fırında pişirmeye devam edin.
- Piştikten sonra servise hazır. Afiyet olsun.
FERAH BİR LEZZET: KEREVİZ SALATASI
Malzemeler:
- 2 adet orta boy kereviz
- 1 adet limon suyu
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 tutam dereotu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 diş sarımsak
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Yapılışı:
- Kerevizin kabuklarını soyup rendeleyin. Burada kararmaması için limonlu suda bekletmek oldukça önemli bir aşamadır.
- O beklerken ayrı bir kasede süzme yoğurt, tuz, rendelenmiş sarımsak ve mayonezi karıştırın. Bir tutam dereotunu bu karışıma ekleyin.
- Son olarak kerevizleri sudan çıkarın ve fazla suyunu iyice süzdüğünüzden emin olun. Ardından yoğurtlu karışıma ekleyin.
- Dövülmüş cevizleri de ekleyip karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.
LEZZETİ BİR KAT DAHA ARTIRACAK: MUHAMMARA
Malzemeler:
- 1 su bardağı domates salçası
- 1 su bardağı biber salçası
- 1 su bardağı sızma zeytinyağı
- 1,5 su bardağı galeta unu
- 1 su bardağından az ezilmiş ceviz
- 4 diş ezilmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yapılışı:
- Tüm malzemeleri geniş bir kaba alın ve yaklaşık 10 dakika boyunca iyice özdeşleşmesi için karıştırın.
- Baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilir, isterseniz biber salçasını veya pul biberi acı kullanabilrsiniz.
- Nar ekşisi yerine limon suyu da kullanabilir, mezenin ekşiliğini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- Tüm karışımı yaklaşık 2 saat bekletirseniz lezzeti daha iyi olacaktır.
EN TATLI YILBAŞI: KIRMIZI MEYVELİ MAGNOLIA
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağından biraz az toz şeker
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket krema
- 1 paket cici bebe
- Frambuaz, çilek, yaban mersini veya böğürlen (dondurulmuş da kullanılabilir)
Yapılışı:
- Muhallebi için, süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastası bir tencereye koyarak pişirin.
- Karışım kaynamaya başladığında 1 paket kremayı ekleyerek karıştırın.
- Bu esnada cici bebeyi rondodan geçirerek toz haline getirin.
- Magnolia kaplarını hafifçe sudan geçirin. Biraz nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.
- Kapların en altına bisküvi, muhallebi ve meyveleri ekleyin.
- Üzerine tekrar muhallebi ve bisküvileri ilave edin.
- En üst kısma ise orman meyvelerini yerleştirin.
- Afiyet olsun.