Yeni yıla lezzet dolu bir başlangıç: Yılbaşı sofrası menüsü

DOYURUCU BİR ANA YEMEK: SANDAL KÖFTE

Püresi için;

Garnitür için:

Üzeri için:

Yapılışı:

Püre yapmak için patatesleri kaynatın. Bu sırada köftenin harcını hazırlayabilirsiniz.

Bir kaba alacağınız kıymanın üzerine soğan ve sarımsağı rendeledikten sonra galeta unu, yumurta, baharatlar ve suyu ekleyin. İyice özdeşleşene kadar 5-6 dakika kadar yoğurun.

Biraz dinlenebilmesi için kıymanın üzerini streç filmle kapadıktan sonra buzdolabına koyun.

Bu sırada haşlanmış patatesleri püre haline getirin, süt, tereyağı ve karabiberi de ekledikten sonra iyice karıştırıın ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Bir yandan da domates sosu malzemelerini ufak bir tencereye alın ve hafifçe özdeşleşene kadar karıştırın ve biraz kaynatın.

Buzdolabından dinlenmiş olan köfteyi 4 eşit parçaya bölün, bu parçaları yuvarlayın ve köşelerinden uzatarak elips şekli verdikten sonra köftelerin ortasına bastırarak bir çukur oluşturun. Bu sayede bir sandal şekli elde edebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz köfteleri, uygun bir tepsi veya borcama aldıktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

Pişen köftelerin üzerine garnitürü ekleyin, üzerine ise hazırladığınız domates sosundan dökün. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyin.

Kaşar peynirlerinin üzeri kızarana kadar fırında pişirmeye devam edin.