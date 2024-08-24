Yufka hayatımıza nasıl girdi? Pamuk gibi bir yufkanın püf noktası: Bir daha dışarıdan almayacaksınız...

Eğer çok uzun süre dayanması isteniyorsa, sac üzerinde daha uzun süre pişirilerek kurutuluyor. Yufka ve lavaş, tek başına ya da yemeklerin yanında tüketilebildiği gibi dürüm sokum, sıkma gibi farklı isimlerle ve içlerine peynir, kıyma, et gibi çeşitli malzemeler koyularak da yeniliyor. Lavaş ve yufka ekmeği sadece yemek amaçlı tüketilen besinler değil, aynı zamanda Anadolu topraklarında geçmişten bugüne aktarılan ortak bir kültürün de simgesi olarak kabul ediliyor. Belki de bu yüzden 2016 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 5 ülkenin desteğiyle yufka ve lavaş kabul edildi.





YUFKA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

YUFKA ekmeği öteki ekmek hamurlarından daha çok su içerir. Elle yoğurularak hazırlanır. Hamurun mayası, önceden mayalandırılan hamur yardımıyla elde edilir. Hamurdan yumruk kadar bezeler yapılır. İnce bir oklava, bir de ekmek tahtası kullanılarak açılır. (60 santim çapına gelene kadar, 1-2 mm kalınlığında açılmalıdır.)

Bu sırada un serpiştirilir ve yapışması önlenir. Ardından hamur oklavaya sarılır ve kızgın sacda pişirilir. Bir tarafı piştiğinde öteki yüzü çevrilir. (Bunu yapmak için pişirgeç adı verilen geniş bir tahta kürekten yardım alınabilir.) Sacın altındaki ateşin alevli ve harlı olmasına özen gösterilmelidir. Yufkalar pişince beze sarılıp birkaç günde tüketilmelidir.