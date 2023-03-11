Afet mağdurlarına psikolojik destek sağlamanın yolları nelerdir? Bu cümlelerden uzak durun!

Nasılsın yerine "konuşmak istersen seni dinleyebilirim"demek daha iyi olabilir. "Her şey daha iyi olacak" veya en azından sen yaşıyorsun ve hayattasın bunu unutma" gibi cümleler kullanılmamalı. Bu özyetersizligini azaltır. Kişilere neden bunu yaşadınız sizce ya da inançları ile ilgili bir ima ederek bu olayları ondan yaşadıklarını ima etmek özyetersizliğini azaltır. Tutamayacağımız sözler verilmemeli. Ben hep yanında olacağım gibi... Kişilere var olan yardım servislerinin yetersiz olduğunu söylemeyin bu umudu azaltır. İnsanın insana şifa olacağı bu günlerde umut ile birbirimize destek olalım.