Afet mağdurlarına psikolojik destek sağlamanın yolları nelerdir? Bu cümlelerden uzak durun!

Afet mağdurlarının duygusal tepkilerinin ağırlığını azaltmak için Psikolojik İlk Yardım çok önemlidir. Öncelikle deprem bölgesindeki kişilerin temel fizyolojik ihtiyaçların sağlanması gerekiyor. Barınma, güvende hissedeceği bir yerde bulunma ve yeme,içme vb. İhtiyaçlar sağlanmalı. Kendi yaşadıklarını aktarmak istediklerinde ve duygularını ifade ettiklerinde dinlenilmeli. Duygu yoğunluğundan dolayı kişiler kendilerini kötü hissettiklerinde, öfkelendiklerinde bile şefkatle ve sükunet içinde dinlenmeli.
"BİR ARADA SOHBET EDİN"
Her zaman deprem bölgesindeki kişilere doğru bilgiler verilmeli. Psikolojik ilk yardım için destek olan kişilerin yapamayacağı bir şeyi söylememesi gerekir. Yoğun duygusal yaralanmalar yaşayan kişiler için yapamayacağımız bir şeyi söylediğimiz zaman kişiyi umutlandırmış ve tekrar bir hayal kırıklığı yaşamasına sebep olabiliriz. Afet bölgesinde kişilerin tanıdıkları varsa onlar ile bir araya getirilip sohbet edilebilir. Yan yana olmak ve aileden biri ile duygularını paylaşmak onlara daha iyi hissettirecektir.
Kendi ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken kişilere yeterli olduklarını ve yapabilecekleri hissettirip cesaretlendirin. İhtiyaçları için nerelere yönlendirilebiliniyorsa bunun bilgisi verilmeli. Bu afet bölgesindeki kişilere umut verir. Yapmamamız gerekenler; Kişilerin öykülerini anlatmaları için onları zorlamamamız gerekir. Bu daha büyük bir travmatik durum oluşturabilir.
Nasılsın yerine "konuşmak istersen seni dinleyebilirim"demek daha iyi olabilir. "Her şey daha iyi olacak" veya en azından sen yaşıyorsun ve hayattasın bunu unutma" gibi cümleler kullanılmamalı. Bu özyetersizligini azaltır. Kişilere neden bunu yaşadınız sizce ya da inançları ile ilgili bir ima ederek bu olayları ondan yaşadıklarını ima etmek özyetersizliğini azaltır. Tutamayacağımız sözler verilmemeli. Ben hep yanında olacağım gibi... Kişilere var olan yardım servislerinin yetersiz olduğunu söylemeyin bu umudu azaltır. İnsanın insana şifa olacağı bu günlerde umut ile birbirimize destek olalım.