Antidepresan kullanmayı bırakan 6 kişiden birinde yoksunluk belirtileri görülüyor

Yeni bir araştırmada, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı ve mide bulantısı gibi yoksunluk belirtileri görüldüğü ve bunun önceki araştırmalarda saptanan orandan çok daha az olduğu belirtildi.

AA Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:25 PAYLAŞ ABONE OL

BBC'nin haberine göre, Almanya'nın Köln Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yapılan ve katılımcılara antidepresan ya da plasebo tedavisi uygulanan 79 araştırmayı inceleyerek 20 binden fazla kişinin ilaçları bıraktıktan sonraki verilerini inceledi.

Araştırmacılar, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi bazı semptomların görüldüğünü tespit etti.