Çocuklarda sınav kaygısını bitiren yöntem! 6 noktaya dikkat...

Hem lise hem de üniversite sınavlarına az bir süre kala öğrenciler kadar aileler de çeşitli kaygılar yaşayabiliyor.Ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişim sınav dönemlerinde her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ebeveyn ve çocukları arasındaki ilişkilerde unutulmaması gereken en önemli hususun dinlemek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, "Sadece söylenenleri duymak yeterli değil. Aynı zamanda karşı tarafın kalbine ulaşmak için çaba göstermek iletişimin en güçlü köprüsüdür" dedi.Özen çocuğunuzu gerçekten dinleyip dinlemediğinizi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı yolları 6 maddede özetliyor:Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurmak, onun söylediklerine gerçekten odaklandığınızı ve ilgilendiğinizi gösterir.Göz teması kurmak, iletişimi güçlendirir ve çocuğunuzun kendini daha rahat hissetmesini sağlar.Çocuğunuzun söylediklerini anladığınızı ve derinlemesine dinlediğinizi göstermek için ona sorular sorun. Bu, onun düşüncelerini ve duygularını daha fazla açıklamasını teşvik eder ve iletişimi derinleştirir.Çocuğunuzun duygularını anladığınızı ve onun bakış açısını takdir ettiğinizi göstermek için empati gösterin. Onun duygularını anlamaya çalışın ve bu duyguları doğrulayın.Çocuğunuzla konuşurken sürekli olarak cevap vermek yerine, sadece onu dinleyin.Konuşurken onu kesmeyin ve sözlerini bitirmesine izin verin. Ardından, onun söylediklerini kendi ifadelerinizle tekrar ederek doğru anladığınızı gösterin.Çocuğunuzun size anlatırken veya konuşurken gösterdiği bedensel işaretlere dikkat edin. Örneğin, beden dilini, yüz ifadelerini ve ses tonunu izleyin.Çocuğunuzla iletişim kurarken, ona açık uçlu sorular sorarak daha derinlemesine düşünmesini ve duygularını ifade etmesini sağlayın.Açık uçlu sorular, çocuğunuzun sadece evet veya hayır cevapları vermek yerine düşüncelerini daha geniş bir şekilde ifade etmesine olanak tanır.