Çocuklarınıza sevginizi böyle gösterin! Ruh sağlıklarını korumak için...

Uzmanlar çocukların ruh sağlığına zarar verebilecek sert ebeveynlik yaklaşımlarına karşı uyarıda bulunuyor, ebeveynlerin çocuklarına daha fazla sevgi ve şefkat göstermeleri gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2024 10:22 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere Sağlık Bakanı, çocukların ebeveynlerinin "sert sevgisine" değil, kendilerini daha fazla kucaklaşmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Victoria Atkins, nesiller boyu ebeveynlere yeni doğan bebeklerin bakımı konusunda yanlış tavsiyeler verildiğini söylerken anne-babalara, çocuklarına daha çok sarılmaları konusunda öneride bulundu. Uzmanlar, çok sert bir ebeveyn olmanın küçük bir çocuğun ruh sağlığına zarar verebileceği konusunda uyardı.