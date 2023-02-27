Depremin etkisinden kurtulamıyorsanız dikkat! Sakın bunu yapmayın

Depremin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen aşırı korku, çaresizlik, duygularını hissedememe, tepkisizlik, ağlayamama, deprem olayını sürekli tekrar yaşıyor gibi hissetme veya yaşananlarla ilgili rüyalar görülmesi gibi durumlar yaşayanların bir uzman yardımı alabileceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ümit Gökhan Meriçli, "Son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşadığımız felaketler sonrasında ruhsal açıdan çoğu kişi etkilendi. Bu gibi olağanüstü durumlar, travmalar, kayıplar yaşandığında 'iyi hissetmemek' normal bir tepkidir.

Yakınlarınızı yitirdiğinizde ani ve şiddetli tepkiler ya da hiç tepki göstermeden donakalma, ağlayamama, üzüntünüzü ifade edememe, yakınlarınızın öldüğünü kabul edememe, inkar etme, her an dönecekmiş gibi hissetme olabilir.

Deprem olayını hatırlatan yerlerden ya da durumlardan kaçınmak, olayın tamamını ya da bazı kısımlarını hatırlayamayabilir, depremin olduğu eve giremez, insanlardan uzaklaşır, olayla ilgili konuşmayı istemeyebilirsiniz. Aşırı gerginlik belirtileri: uykusuzluk, sinirlilik, çabuk öfkelenme, aşırı irkilme, çarpıntı, titreme, nefes almakta zorluk yaşayabilirsiniz.